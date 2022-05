Ablösung nach drei Jahren

Zwei Jahre lang hat es keine Schützenfeste gegeben. Im Mai und Juni werden an den Vogelstangen in Telgte und Westbevern nun aber sechs neue Regenten ermittelt.

Zwei Jahre lang stand das öffentliche Leben quasi still. Veranstaltungen und Feste mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das hieß für die Schützenvereine, dass für die Könige des Jahres 2019 keine Nachfolger ermittelt werden konnten – und die 2019er-Regenten auch derzeit noch in Amt und Würden sind. Doch 2022 ist wieder (fast) alles anders. Vielerorts wird unbeschwert gefeiert, die Schützenfeste finden wieder statt. Die Vorfreude bei den Mitgliedern der Schützenvereine ist riesengroß.

Im Telgter Stadtgebiet macht die Schützengilde Raestrup den Anfang. Am Himmelfahrtswochenende wird vom 26. bis zum 28. Mai gefeiert. Das amtierende Königspaar Jan Brokamp und Helena Geisthof soll dann nach drei Jahren abgelöst werden.

Am Pfingstwochenende ist der Schützenverein Raestrup-Heidker an der Reihe, der in diesem Jahr zudem auch noch sein 100-jähriges Bestehen feiert. Seit drei Jahren regiert dort das Kaiserpaar Thorsten und Verena Siegemeier. Thorsten Siegemeier stand 2019 zum zweiten Mal ganz oben auf dem Podest – dieses Mal als Kaiser, weil er 20 Jahre zuvor schon König geworden war. Sein Nachfolger wird am Pfingstsonntag (5. Juni) ausgeschossen.

Das Schützenfest in Vadrup steigt vom 10. bis zum 12. Juni am Schützenplatz in „Wiegerts Büschken“. Sascha Markfort-Wiegert und Teresa Plewe haben nun bereits seit drei Jahren bei den Vadruper Schützen das Sagen, am zweiten Juni-Wochenende wechselt die Königskette in andere Hände.

Vom 15. bis zum 17. Juni hat der Bürgerschützenverein Westbevern-Dorf seinen Jahreshöhepunkt. Die Tage des Königspaares Alfons und Monika König sind also gezählt. In diesem Jahr steht zudem das Kaiserschießen an. Dabei soll der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Johannes Riemann ermittelt werden.

Ebenfalls am Fronleichnamswochenende begibt sich die Schützenbruderschaft St. Hubertus Vechtrup auf die Suche nach einem neuen Regentenpaar, das Christian und Martina Grachtrup beerbt. Königsschießen und Festball finden am 18. Juni statt.

Den Schützenfestreigen beschließt die Schützenbruderschaft St. Rochus Verth-Schwienhorst vom 24. bis zum 26. Juni. Königin Birgit Peperhove, deren Prinzgemahl Michael Peperhove gleichzeitig Kaiser ist, darf die Königskette dann nach drei Jahren weiterreichen.