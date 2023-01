Abschied nach rund 30 Jahren

Seit August 1992 wirkte sie in Telgte vor allem in der Seniorenseelsorge. Nun verlässt sie die Gemeinde St. Marien und geht nach Münster.

Nach drei Jahrzehnten in Telgte wird Schwester Meinulfa von den Mauritzer Franziskanerinnen die Kirchengemeinde St. Marien und ihren bisherigen Schwesternkonvent Maria Hilf verlassen und nach Münster gehen. 1939 in Müschen bei Bad Laer geboren, trat sie am 7. April 1961 bei den Mauritzer Franziskanerinnen ein, wo sie am 8. Dezember 1969 ihre Ewige Profess ablegte.

Zuerst war Schwester Meinulfa in der Krankenpflege tätig, bevor sie sich in der gemeindlichen Krankenpflege aus- und weiterbildete und sich zunehmend der Seelsorge bei Älteren verschrieb. Ihre Einsatzgemeinden waren unter anderem Friesoythe (acht Jahre), Münster, Garrel (je sechs Jahre) sowie Bremen, Stadtlohn, Brake und Vörden.

Seit August 1992 wirkte sie in Telgte vor allem in der Seniorenseelsorge. Sie war Seelsorgerin und Küsterin im Altenheim Maria Rast, hielt regelmäßig Wortgottesdienste im Antonius-Wohnpark und in der Tagespflege St. Anna, machte Geburtstags- und Hausbesuche und Hauskommunionsfeiern und wirkte bei den Seniorennachmittagen in St. Johannes und St. Clemens mit. „Ihre Kompetenz in der Altenpflege und Seniorenpastoral brachte sie in die Pfarrgemeinderäte ebenso ein wie in die Seelsorgeteams, ihre Erfahrung war darüber hinaus auch im Kreis pflegender Angehöriger gefragt“, lobt Propst Dr. Michael Langenfeld.