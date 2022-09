Fehlender Richter: Orkotten-Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht fällt aus

Ob sich die Drogeriemarktkette Rossmann am Orkotten ansiedeln darf, ist weiter offen. Eine für Donnerstagmorgen am Verwaltungsgericht Münster angesetzte Verhandlung fiel wegen eines fehlenden ehrenamtlichen Richters aus. Die Absetzung spielt der Stadt Telgte in die Karten.

Manchmal hört es sich sperrig an, wenn Juristen formulieren: „Die Beteiligten streiten über die Erteilung eines bauplanungsrechtlichen Bauvorbescheidfes für die Nutzungsänderung eines Möbelhauses in Telgte in einen Drogeriemarkt.“ Was sich erst einmal dröge anhört, ist in diesem Fall aber spannend: Denn das Verwaltungsgericht in Münster sollte – vereinfacht gesagt – am Donnerstagmorgen darüber befinden, ob Rossmann in das frühere Möbel-Theves-Gebäude am Orkotten einziehen darf – oder auch nicht. Sollte entscheiden. Denn die mündliche Verhandlung wurde abgeblasen, weil sich ein ehrenamtlicher Richter den falschen Termin aufgeschrieben hatte und fehlte.

Der Vorsitzende Richter, Dr. Andreas Middeke, hatte sich sofort auf die Suche nach einem Ersatz begeben, doch fündig wurde er nicht. „Auch die Reserveliste ist ausgeschöpft. Alle, die wir erreicht haben, sind dienstlich verhindert“, berichtete Middeke nach einer Dreiviertelstunde. „Ich habe in 30 Jahren noch nicht erlebt, dass ein ehrenamtlicher Richter fehlt. Aber wo Menschen agieren, da passieren Fehler.“

Middeke offerierte den Streitparteien drei Möglichkeiten: Das Verfahren könnten auf ihn als Einzelrichter übertragen werden. Die Verhandlung könnte stattfinden. Das wurde von Dr. Daniel Weber, dem Anwalt der Stadt Telgte, mit einem kurzen und knappen „Nein“ abgelehnt. Alternative zwei: Gleich im Anschluss einen Erörterungstermin abhalten, statt der mündlichen Verhandlung. „Anschließend können sie entscheiden, ob sie auf eine mündliche Verhandlung verzichten. Wenn ja, dann gibt es ein schriftliches Urteil“, so Richter Middeke. Nach 20-minütiger Beratung lehnten die Beklagten, der Kreis Warendorf und die Stadt, auch diesen Verfahrensvorschlag ab. Die Klägerseite, die TSFA Immobilien Gmbh und ihr Anwalt Dr. Andre Unland, hätten dem hingegen zugestimmt. So blieb nur Möglichkeit drei: Eine neuerliche mündliche Verhandlung muss angesetzt werden. Dr. Middeke stellte in Aussicht, dass diese Mitte/Ende November stattfinden könnte.

Die Terminverschiebung hat für die Kläger weitreichende Folgen. Denn die in der Ratssitzung am 8. September erlassene Veränderungssperre wäre am gestrigen Verhandlungstag noch nicht in Kraft getreten gewesen. Die 14-tägige Aushangfrist, die am 9. September begonnen hat, war noch nicht abgelaufen. Dann hätte sie als Mittel zur Verhinderung des Rossmann-Marktes nichts genützt. Anders sieht das nach dem Inkrafttreten bei einer neuen Verhandlung im November aus. Insofern spielte die gestrige Absetzung Kreis und Stadt in die Karten.

Wobei Anwalt Unland die Veränderungssperre für nicht wirksam hält. Unter anderem deshalb, weil es sich um keine neue, selbstständige Veränderungssperre handelt, da nur der Planungsbereich erweitert worden sei. Das hatte er bereits in einem Schreiben vor der Ratssitzung an die Fraktionsvorsitzenden erläutert. Die Klägerseite erwägt nun, vor dem Oberverwaltungsgericht Münster in einem Eilantrag gegen die Veränderungssperre vorzugehen.

Dr. Unland und sein Mandant Thomas Böcker, Generalbevollmächtigter der TSFA Immobilien, verdeutlichten im Gerichtssaal, dass Entschädigungsansprüche gegenüber Stadt und Kreis geltend gemacht werden könnten. Thomas Böcker kündigte zudem an: „Wir klagen uns bis zum Ende durch.“

Zwischenzeitlich hatte es zwischen den Anwälten kleine Wortgefechte gegeben, was Dr. Middeke mit den Worten kommentierte: „Wir sehen, dass das Verfahren nicht ganz emotionsfrei geführt wird. Desto dringender ist es, dass wir schnell einen Termin finden.“