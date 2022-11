Sich gegenseitig näher kennenlernen, ins Gespräch kommen, aktuelle Themen austauschen, sportliche Betätigung: Das alles bot der bunte Nachmittag zum Kennenlernen mit den Geflüchteten, die in Vadrup untergebracht sind.

Treffen mit Geflüchteten in Westbevern Flüchtlinge

Zu der kurzfristig anberaumten Veranstaltung, die bereits seit einiger Zeit ein Wunsch der Ausrichter war, hatten der Sportverein Ems Westbevern, der Reiterverein „Gustav Rau“ Westbevern, der Zib (Zusammen ist besser) Telgte und das Deutsche Rote Kreuz eingeladen. Eine Gemeinschaftsaktion, zu der jeder der Organisationsteams einen Beitrag zum guten Gelingen beitrug. Die Freude, zusammen mit den einheimischen Bürgerinnen und Bürgern ein paar schöne Stunden auf dem Sportgelände des SV Ems zu verbringen, etwas Abstand vom täglichen Alltag zu nehmen, merkte man den Gästen – den Geflüchteten, die aus Syrien, der Türkei, Usbekistan, Afghanistan und der Ukraine kommen, und die in der Mehrzweckhalle in Vadrup sowie auf dem Brinker Damm untergebracht sind – deutlich an.