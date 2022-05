Abwasserbetrieb will Urteil eingehend prüfen

Bei der Erhebung der Abwassergebühren haben etliche Kommunen in Nordrhein-Westfalen den Bürgern bisher zu viel berechnet. Das urteilte das Oberverwaltungsgericht Münster in einem Musterverfahren eines Bürgers aus Oer-Erkenschwick. „Damit teilt das Gericht unsere jahrelange Kritik an der Abrechnungspraxis“, erklärt beispielsweise Peter Preuß, erster Vorsitzender des Verbandes „Wohneigentum NRW“ in einer Mitteilung.

Konkret heißt das seiner Meinung nach: Vielerorts dürften sich Bürger in Zukunft auf niedrigere Abwassergebühren freuen. Der Interessenverband selbstnutzender Wohneigentümer hatte in den vergangenen Jahren gemeinsam mit dem Bund der Steuerzahler NRW sowie Haus & Grund NRW zum Widerspruch gegen die Abwassergebührenbescheide aufgerufen. Denn die Kommunen haben sowohl Zinsen als auch Abschreibungssummen so hoch angesetzt, dass die Gebühren am Ende die Kosten der Abwasserbeseitigung überschritten.

Ob das Urteil für Telgte Konsequenzen hat, das wird laut Thomas Taugs, Geschäftsführer des Abwasserbetriebes TEO, derzeit geprüft. „Das Urteil des OVG zur Kalkulation der Abwassergebühren ist in seiner Begründung zuerst zu prüfen, um eine konkrete Beurteilung der Auswirkungen auf die Gebührenkalkulation abzugeben.“

Bezüglich der sogenannten kalkulatorischen Kosten sagt er, dass diese zurzeit in den Sparten Telgte und Ostbevern berücksichtigt würden. „Jedoch wurde schon seit einigen Jahren der in Oer-Erkenschwick scheinbar verwendete Zinszuschlag bei unseren Kalkulationen nicht mehr angewendet“, stellt er klar.

Die Gebührenkalkulation aller Sparten beim Abwasserbetrieb TEO basiere immer auf der aktuellen Rechtsprechung. Die Grundlagen und rechtlichen Entwicklungen würden dazu vom Abwasserbetrieb stetig verfolgt und umgesetzt.

Er sagt: „Die Landesregierung wird die Vorgaben nach dem Urteil nun überarbeiten müssen. Die Ergebnisse daraus werden wir für die Gebührenzahler dann ganz automatisch anwenden.“

Beschäftigen wird das Thema auch den Hauptausschuss, der am heutigen Dienstag (17 Uhr, Rathaus) tagt. Die FDP-Fraktion hat eine entsprechende Anfrage gestellt und will unter anderem wissen, ob gemessen an den Maßstäben des Urteils des Oberverwaltungsgerichts Münster die Gebührenbescheide der Abwasserbetriebe TEO rechtswidrig sein könnten.

Zudem geben die Freidemokraten auch auf die kalkulatorischen Zinsen sein. „Für das Jahr 2022 sind diese beim Abwasserbetrieb für die Sparte Telgte auf 5,3 Prozent festgelegt worden. In den Vorjahren war der Zinssatz noch höher. Die Höhe des Zinssatzes war in den letzten Jahren immer wieder Grundlage für Diskussionen. Ist die Höhe im Hinblick auf das vorgenannte Urteil haltbar?, wollen sie ebenfalls wissen.