Ackermann und Hesse bilden Doppelspitze

Tibor Ackermann und Jessica Hesse bilden die neue Doppelspitze der Landjugend Westbevern. Sie wurden auf der Generalversammlung einstimmig gewählt. Während Jessica Hesse in ihr viertes Jahr als Vorsitzende geht, ist es für Tibor Ackermann die erste Amtszeit. Er tritt die Nachfolge von Jannik Döbbeler an, der zwei Jahre Vorsitzender war, dem Vorstand aber in der Funktion als zweiter Vorsitzender erhalten bleibt.

Für Tibor Ackermann, der zuvor bereits in einigen anderen Bereichen der KLJB tätig war, und Jessica Hesse ist ein ausgewogenes und attraktives Programm ein wichtiges Anliegen. Alle Mitglieder hoffen darauf, dass in diesem Jahr die eine oder andere Veranstaltung durchgeführt werden kann.

Mitarbeit der Mitglieder

Das Führungsduo setzt dabei auf die intensive Mitarbeit der Mitglieder – so wie es zuletzt beim Osterfeuer für die ganze Gemeinde war. Das war dank des Einsatzes beim Abholen von Schnittholz bei den Familien sowie beim Drumherum während des Abbrennens des großen Holzstoßes ein großer Erfolg.

Da die letzte Generalversammlung nur knapp acht Monate zurücklag, waren die einzelnen Berichte überschaubar, auch weil aufgrund der Corona-Pandemie kaum etwas durchgeführt werden konnte. Erfreulich, dass sich bei der Neuaufnahmefeier im März sechs Neulinge der KLJB anschlossen. Aktuell zählt die Landjugend nun 98 Mitglieder in ihren Reihen. Weiterhin groß – und das wurde bei der Generalversammlung erneut deutlich – ist das Interesse an einer Mitarbeit in verantwortlichen Gremien.

Die Posten

Nach den Wahlen und der erfolgten Aufgabenverteilung stellt sich der Vorstand der Landjugend Westbevern wie folgt auf: Tibor Ackermann (Vorsitzender), Jessica Hesse (Vorsitzende), Jannik Döbbeler (zweiter Vorsitzender), Lars Tippkötter (erster Kassierer), Nils Hahn (zweiter Kassierer), Mira Karrengarn (erste Schriftführerin), Melina Hesse (zweite Schriftführerin), Jonas Demmer (Medien- und Pressewart), Katharina Niemann (Getränkewart), Tim Wewelkamp (Essenswart), Andre Hemker (Technischer Leiter) und Nele Demmer (Sportwart).

Die nächsten Veranstaltungen sind aktuell durch den neuen Vorstand in Planung.