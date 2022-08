ADFC besucht die Burg Vischering

Die nächste Sonntagstour der ADFC-Ortsgruppe Telgte/Ostbevern führt am 7. August von Telgte zur Burg Vischering in Lüdinghausen. Dort sind eine Außenbesichtigung und eine Einkehr vorgesehen. Der Hinweg führt durch die Münsterische und Coesfelder Davert. Die Rückfahrt biete einen tollen Blick auf die Schlossanlage Haus Borg, nachdem die Davert durchquert wurde, so der ADFC. Nach einer Kaffeepause wird der Ausgangspunkt angefahren. Start ist um 9 Uhr am Rathaus in Telgte. Die Strecke ist circa 95 Kilometer lang.