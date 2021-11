Adventsbasar der KFD im Pfarrheim

Sie suchen noch schöne Geschenke für Weihnachten und die Weihnachtszeit? Sie legen aber Wert auf Nachhaltigkeit und Handarbeit? Dann sind Interessierte hier genau richtig: Am Sonntag (14. November) findet der Adventsbasar der KFD St. Clemens statt. Von 10 bis 18 Uhr werden im Pfarrheim die liebevoll gefertigten, kleinen und großen, praktischen und dekorativen Geschenke angeboten. Wieder einmal hätten die KFD-Frauen in vielen Stunden tolle Geschenke hergestellt, heißt es in der Ankündigung der Frauengemeinschaft. Neben den gestrickten Socken wurden auch ganz neue Ideen umgesetzt.

Wer möchte, kann auch gleich noch ein Stück selbst gemachten Kuchen mit nach Hause nehmen. Da der Erlös wieder für Lepra-Kranke gespendet wird, hat sich der Besuch gleich doppelt gelohnt. Die geltenden Corona-Vorgaben würden, so die KFD, strikt eingehalten.