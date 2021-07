Aktion für gute Laune

Wer bei der Fotoaktion „Telgter Überflieger“ mitmachen möchte, kann am Wochenende jeweils zwischen 11 und 18 Uhr in die Kapellenstraße kommen.

Wer bei der Fotoaktion „Telgter Überflieger“ mitmachen möchte, kann an diesem Wochenende jeweils zwischen 11 und 18 Uhr in die Kapellenstraße kommen. Dort hat Sven Gutzeit eine sogenannte „grüne Leinwand“ aufgebaut, die es ihm möglich macht, Menschen scheinbar über Landschaften oder über den Dächern Telgtes schweben zu lassen. Und so geht’s: Einfach davorstellen, Handyfoto machen und per per WhatsApp oder Mail an Sven Gutzeit schicken. Dieser bearbeitet das Bild und druckt es vor Ort aus. Die Aktion ist gratis.