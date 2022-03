Vorstandswechsel: Alexander Prinz ist neuer Chef

Einen Führungswechsel gab es bei der Mitgliederversammlung des Reit- und Fahrvereins Gustav Rau Westbevern in der Reithalle: Dort trat Petra Weiligmann nach zwölfjähriger Tätigkeit als Vorsitzende zurück. Zu ihrem Nachfolger wurde einstimmig der 54-jährige Alexander Prinz gewählt. Als jahrelanger Vereins-, Hallen- und Stadionsprecher dürfte seine Stimme vielen Pferdefreunden bekannt sein.

Zwölf Jahre lang hat Petra Weiligmann ihren Reit- und Fahrverein Gustav Rau Westbevern wie eine Familie geführt. Mit ihrem Leitspruch „Wir gewinnen nur gemeinsam“ hat sie von Anfang an die Mitglieder zum gemeinsamen Handeln ermuntert. Immer wieder schwor sie auf diesen Teamgeist. Der habe letztendlich dazu geführt, dass der RV Gustav Rau auf allen Ebenen so erfolgreich war und ist.

Lob und Anerkennung

Für ihr unermüdliches Engagement erhielt Petra Weiligmann bei der Mitgliederversammlung Lob und Anerkennung. Nachdem sie ihren Bericht und das Zahlenwerk vorgetragen hatte, ihr und dem gesamten Vorstand einstimmig Entlastung erteilt worden war, standen die Mitglieder in der Reithalle auf und bedankten sich bei der scheidenden Vorsitzenden mit minutenlangem Beifall.Es folgten Reden, in denen die Leistungen und Verdienste von Petra Weiligmann gewürdigt wurden. Hermann-Josef Schulze Hobbeling brachte es auf den Punkt: „Liebe, Petra, Du hast den Verein zusammen geführt, die Teamarbeit gefördert, Mitglieder fürs Mitgestalten begeistert, Sponsoren gefunden, und du hast es sogar geschafft, Propst Dr. Langenfeld zu Kaffee und Kuchen einzuladen, um mit ihm eine der vielen Kutschenwallfahrten vorzubereiten.“

Für den Vorstand sprach die zweite Geschäftsführerin Nina Stegemann. Ganz besonders lobte sie die unglaubliche Kraft von Petra Weiligmann, den Zusammenhalt und das gemeinsame Gestalten innerhalb des Vereins so stark gefördert zu haben. „Immer wieder hast Du es geschafft, viele Mitglieder und insbesondere auch die umliegenden Reitanlagen einzubinden und bist auf die Ideen, Sorgen und Bedürfnisse eingegangen.“

Ehrung für Jugendteam

Nach diesen vielen lobenden und anerkennenden Worten war Petra Weiligmann zu Tränen gerührt. Die Entwicklung der Mitgliederzahl bezeichnete Petra Weiligmann in allen Bereichen als sehr zufriedenstellend: 517 Mitglieder nannte sie. 80 Mitglieder sind unter 18 Jahren.

Geehrt wurde das Jugendteam, das im Februar in Handorf die Jugendstandarte der Stadt Münster gewonnen hatte.

Bei den Vorstandswahlen herrschte Einigkeit: Alexander Prinz wurde zum Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreter bleiben Robert Alfers und Christian Schulze Topphoff. Geschäftsführer bleibt Martin Dieckhoff, Nina Stegmann ist zweite Geschäftsführerin. Als Schriftführerin wiedergewählt wurde Sylvia Rolf, Christel Dartmann ist zweite Schriftführerin. Sandra Schulze Temming Hanhoff bleibt Kassiererin, Elke Stegemann ist zweite Kassiererin.

Natürlich wurde auch über kommende Aufgaben gesprochen. Es beginnt bereits an diesem Wochenende mit einem großen Jugendturnier auf der Reitsportanlage in Westbevern-Vadrup. Eingeladen wurden alle Mitglieder, an der Gestaltung des Jubiläumsjahres 2023 mitzuwirken: Dann wird der RV Gustav Rau Westbevern 100 Jahre.