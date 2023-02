Der Umzug rollte seit mehr als 20 Minuten auf und über den Marktplatz – und Franz Winkels als Mitorganisator des Events strahlte. Und das nicht nur, weil der Regen wenige Minuten nach dem Start um 14.11 Uhr aufgehört hatte. „Hervorragend“, sagte der zweite Vorsitzende des Bürgerausschusses Telgter Straßenkarneval. „Alle Leute haben Spaß.“

„ 4000 bis 5000 sind das wohl. “ Franz Winkels

„4000 bis 5000 sind das wohl“, antwortete auf die Frage, wie viele Menschen wohl den Zugweg säumten. Rund 6000 seien es eine Woche vor dem Corona-Lockdown im Jahr 2020 bei der Erstauflage gewesen. Damals meinte es allerdings auch das Wetter deutlich besser mit den Telgter Jecken.

„Ich freue mich extrem, dass so viele Kinder in den Fußgruppen sind“, sagte Winkels. „Das ist genau das, was wir wollen.“ Rund 350 Kinder und Jugendlichen seien mit den Kitas und Schulen im Umzug unterwegs. „So soll es sein“, so Winkels. Das sei immerhin die doppelte Zahl gegenüber dem Umzug 2020.

Karnevalsumzug 2023 durch die Telgter Altstadt Prinz Udo II. (r.) und KG-Präsident Harald Jung rollten mit dem Prinzenwagen über den Marktplatz. Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert Foto: Stefan Flockert

„Ich freue mich total, dass hier so viele Leute feiern und Spaß haben“, sagte Bürgermeister Wolfgang Pieper, bevor er sich auf den Weg auf den Prinzenwagen machte. „Für mich ist es besonders schön, dass so viele von den Schulen und Kitas in den Fußgruppen mitlaufen. Das ist Telgte“, war er sich mit Franz Winkels einig.

„ Ich freue mich total, dass hier so viele Leute feiern und Spaß haben. “ Wolfgang Pieper

Noch bevor sich der Zug auf seine zweite Runde durch die Altstadt machte, berichtete Winkels, dass die Planungen für die dritte Auflage im Jahr 2024 bereits liefen. „Nach dem Karneval ist vor dem Karneval“, sagte er einem Lachen.

„ Viele honorieren einfach, dass das eine Veranstaltung für alle Bürger von Telgte ist. “ Franz Winkels

Telgter Karnevalsumzug 2023 Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann Impressionen vom Karnevalsumzug 2023. Foto: Andreas Große Hüttmann

10.000 Euro müsse der Bürgerausschuss pro Jahr für die Durchführung eines solchen Umzuges bereitstellen. Ohne die Großzügigkeit von Spendern und Sponsoren sei das heute gar nicht möglich. In Telgte sei es aber auch kein Problem, diese Summe zusammenzubekommen. „Viele honorieren einfach, dass das eine Veranstaltung für alle Bürger von Telgte ist“, weiß Winkels. Alle gemeinsam wollten das nun als Tradition weiterführen.