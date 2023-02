Alle Neune für Kegelclubs

Die Kegelstadtmeisterschaften kommen wieder. Nachdem die Veranstaltungen in den vergangenen drei Jahren wegen Corona ausfallen mussten, sollen in diesem Jahr wieder möglichst viele Kegelclubs unter der Schirmherrschaft der Bürgermeister von Telgte und Ostbevern miteinander konkurrieren. Unterstützt wird das Vorhaben wieder von der Sparkasse Münsterland und der Firma Müller Touristik, heißt es von den Organisatoren in einer Pressemitteilung zur Meisterschaft.

Auf zwölf Bahnen in Telgte und Ostbevern

Die Wettkämpfe der Vorrunde auf den zwölf in Telgte und Ostbevern noch vorhandenen Bahnen sollen vom 15. Mai bis zum 30. September ausgetragen werden. Das Finale steigt dann am 22. Oktober auf einer neutralen Bahn. Als krönender Abschluss findet am 4. November im Bürgerhaus in Telgte die Kegelparty mit Tanz, Siegerehrung, Tombola und Verlosung von Clubpreisen statt.

Männer-, Frauen- und Mixed-Teams

Alle bekannten Kegelclubs werden in den kommenden Tagen angeschrieben, heißt es von den Organisatoren. Sollten Interessenten keinen Brief erhalten, haben sie die Möglichkeit, sich direkt mit ihrem Club beim Organisationsteam anzumelden. Die Spielregeln sind denkbar einfach: Die besten sechs Kegler eines jeden Clubs werden gewertet. Dabei gilt es, zehn Wurf in die Vollen sowie dreimal drei Wurf Abräumen mit Kranzwertung zu tätigen. Getrennt wird nach Männer-, Frauen- sowie Mixed-Teams. Um die Neutralität zu wahren, werden Mitglieder anderer Kegelclubs die Ergebnisse der Konkurrenten jeweils dokumentieren, erläutern die Veranstalter. Neben den Mannschaftswertungen werden in der Vorrunde die besten Einzelsportler ermittelt, heißt es weiter.

Damit die Kegler auch während der laufenden Wettkämpfe immer über die Ergebnisse der Konkurrenz informiert sind, können diese unter www.teamstmss-telgte.de abgerufen werden.

Weitergehende Informationen zur Veranstaltung und Anmeldungen nehmen Friedel Bauer, 01 62/ 17 262 47, und Martin Geisler, 01 71/37 096 95, entgegen.