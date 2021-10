Als „Stiller Star“ ausgezeichnet

Das tut einfach gut: Stefan Hesse engagiert sich mit Feuereifer für seinen Schützenverein in Westbevern. Hinter den Kulissen sorgt er dafür, dass alljährlich ein attraktiver Holzvogel an der Stange hängt und auch der Kugelfang sicher ausgerüstet ist. Immer, wenn es um notwendige Instandsetzungsarbeiten rund um die Vogelstange geht – Hesse ist dabei. Dieses Engagement wurde nicht nur von seinem eigenen Verein gelobt, sondern fand auch Aufmerksamkeit beim Deutschen Schützenbund. Der zeichnet Stefan Hesse nun ganz offiziell für sein Engagement im Verein aus.

Darius Markfort, Zugführer der Ehrengarde, gratulierte Stefan Hesse (r.) zu der Auszeichnung „Stiller Star“ – eine Aktion des Deutschen Schützenbundes (DSB) für das ehrenamtliche Engagement in Schützenvereinen und Schießriegen.

Stefan Hesse gehört seit vielen Jahren zu den Schützenbrüdern im Schützenverein Westbevern-Vadrup, die im Hintergrund arbeiten, wichtige Vorbereitungen im Hinblick auf das Schützenfest treffen und diese auch nach den jeweiligen Wettbewerben fortsetzen. Hesses spezielles Aufgabengebiet ist der Bau der Holzvögel für die einzelnen Wettbewerbe. Obendrein hält er den Kugelfang instand, ohne den es beim Schießen auf den Holzvogel oben an der Stange nicht geht. Auch bei Instandsetzungsarbeiten an der Vogelstange ist der 46-jährige Zimmermeister mit von der Partie.

„Stefan wendet viel Zeit auf für sein ehrenamtliches Engagement. Er ist mit Leib und Seele Schützenbruder und bringt sein handwerkliches Geschick zu Gunsten unseres Vereins ein – das verdient Lob und Anerkennung. Solch engagierte Mitglieder benötigt jeder Verein“, hob Vereinsvorsitzender Reinhard Wendker hervor. Und nun kam noch ein „Mehr“ an Anerkennung vom Deutschen Schützenbund (DSB), der unter anderem auch auf den Bericht über Stefan Hesse in der WN aufmerksam geworden war. Im Rahmen der Aktion „Stiller Star“ des DSB erhielt Stefan Hesse im Monat Juni unter vielen weiteren Bewerbern diverser Vereine eine Ehrung für sein Engagement.

Wegen der Pandemiesituation kam die Würdigung in Form eines Abzeichens dann auch per Post. „Ich freue mich über die Auszeichnung, bin weiterhin mit vollem Einsatz für den Schützenverein dabei. Es macht mir Spaß“, so Stefan Hesse, der zudem auch Fahnenschläger ist.