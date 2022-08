Alte Synagoge ist zentrales Zeugnis jüdischen Lebens

Sie gehört zu einer der ältesten Synagogen Westfalens. Am Tag des Offenen Denkmals haben Interessierte nun die Gelegenheit, die Restaurierungs- und Instandsetzungsarbeiten der Alten Synagoge am Pumpenpatt zu besichtigen.

Die Alte Synagoge in einem Hinterhof an der Steinstraße kann anlässlich des Tages des offenen Denkmals besichtigt werden.

Sie ist fast in Vergessenheit geraten: die Alte Synagoge an der Steinstraße. Anlässlich des Tags des offenen Denkmals bietet „Tourismus + Kultur“ Führungen in eben dieser Synagoge am 11. September (Sonntag) an. Sie gehört laut einer Pressemitteilung der Veranstalter zu einer der ältesten Synagogen Westfalens. Am Tag des Offenen Denkmals haben Interessierte nun die Gelegenheit, die Restaurierungs- und Instandsetzungsarbeiten zu besichtigen.

Die Alte Synagoge ist ein zentrales Zeugnis jüdischen Lebens in Telgte. Es werden zwei Termine angeboten: Um 10 Uhr und um 11 Uhr, Treffpunkt ist jeweils auf dem Marktplatz beim Stadtausrufer. Jede Veranstaltung dauert rund 45 Minuten und ist kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldungen unter

0 25 04 / 69 01 00 oder tourismus@telgte.de gebeten.

Zur Historie: Im Kern entstand der kleine Fachwerkbau als zweigeschossiger Speicher um 1500. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde er erweitert und zur Synagoge umgebaut. Nachdem 1875 eine neue Synagoge an der Königsstraße fertiggestellt worden war, wurde das Gebäude als jüdisches Schlachthaus genutzt, ging in den 1930er-Jahren schließlich in nichtjüdischen Besitz über. Die sogenannte „Alte Synagoge“ geriet in Vergessenheit und die Funktion des Gebäudes als jüdisches Gotteshaus wurde erst in den 1980er-Jahren durch einen Schülerbeitrag zur jüdischen Geschichte in Telgte wieder bekannt. „Es dauerte viele weitere Jahre bis die Alte Synagoge nun restauriert und zukünftig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll“, heißt es abschließend.