Alternative: Startup gründen

Frauen, die Interesse am Thema Selbständigkeit haben und nach Unterstützungsmöglichkeiten suchen, sowie Unternehmerinnen, die sich weiterentwickeln möchten – an sie richtet sich der Unternehmerinnen Talk, den Yvonne Ganzert und Margarete Göttker ins Leben rufen wollen.

Acht Jahre sind vergangen, seit es einen ersten Aufschlag für einen Netzwerk aus Unternehmerinnen aus Ostbevern gegeben hat. Seinerzeit noch mitgetragen von der damaligen Wirtschaftsförderin Helena Wala. Auch Margarete Götker, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ostbevern, war damals mit dabei und ist es auch jetzt wieder – beim einem ganz neuen Anlauf. Warum? „Der Bedarf ist einfach da und wir wurden mehrfach darauf angesprochen“, sagt Wirtschaftsförderin Yvonne Ganzert, die zusammen mit Götker sich der Sache angenommen hat und ein Netzwerk für Gründerinnen und Unternehmerinnen der Gemeinde Ostbevern aufbauen möchten. Viele der Unternehmerinnen, die seinerzeit in dem Netzwerk gearbeitet hätten, seien inzwischen gar nicht mehr da, fährt Yvonne Ganzert fort, warum nun erneut ein Aufschlag gemacht wird.

Unterstützungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Hierzu laden sie zu einem ersten Treffen am Donnerstag (2. Juni) um 18 Uhr in das Bever-Forum im Rathaus ein. „Einige Anmeldungen hat es auch schon gegeben“, sagt Ganzert. Angesprochen sind Frauen, die Interesse am Thema Selbständigkeit haben und nach Unterstützungsmöglichkeiten suchen, sowie Unternehmerinnen, die sich weiterentwickeln möchten.

Bedingt durch die Corona-Krise haben teilweise Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt stattgefunden. Davon sind auch viele Frauen betroffen. Bei der Suche nach Jobalternativen stehen neben Anstellungsverhältnissen oft auch die Gründung eines eigenen Unternehmens oder eines Startups im Fokus der Überlegungen. Andere haben bereits ihr eigenes Unternehmen gegründet oder sind in die Fußstapfen des elterlichen Betriebes getreten und suchen nach Austausch- und Unterstützungsmöglichkeiten.

Zum ersten Unternehmerinnen Talk ist als Referentin die Gründungs-und Unternehmensberaterin Astrid Hochbahn eingeladen. Sie wird unter anderem zu den Themen Unternehmensförderung, Digitalisierung, Markterweiterung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Networking Impulse geben. Sie ist auf die Entwicklung von Unternehmerinnen spezialisiert und hat langjährige Erfahrung im Coaching mit Gründerinnen. Im Fokus dieses ersten Treffens steht aber auch das Kennenlernen und Vorstellen des eigenen Unternehmens bzw. der Gründungsidee.

Vortragsabende und Erfahrungsaustausch

Margarete Götker und Yvonne Ganzert möchten Frauen zusammenbringen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen und Austauschmöglichkeiten suchen. Bei den zukünftigen Treffen kann es sich um Vortragsabende mit anschließendem Erfahrungsaustausch, Coachings und Kontaktvermittlung für Nachfolgeregelungen handeln. Aber vordergründig sollen Frauen miteinander ins Gespräch kommen, die sich in ähnlichen Situationen befinden und die neue Netzwerke knüpfen wollen, so das Ziel des geplanten Unternehmerinnen Talks.

Um den Abend rund um den Unternehmerinnen-Talk optimal vorbereiten zu können, bitten die Organisatorinnen um eine Anmeldung. Diese sind bis zum 27. Mai möglich bei: Margarete Götker, 02532/82 55, per E-Mail: gleichstellung@ostbevern.de oder Yvonne Ganzert, 02532/82 35, per E-Mail: ganzert@ostbevern.de.