Am Freitag endet die Freibadsaison

Finale im Waldschwimmbad Klatenberg: Am kommenden Freitag, (9. September) ist dort laut einer städtischen Pressemitteilung der letzte Badetag für diese Saison. Aufgrund der Wetterlage und des Entschlusses, die Becken nur noch durch Solarenergie zu beheizen, wird die Saison nicht verlängert.

In diesem Jahr wurde im Waldschwimmbad Klatenberg auf Corona-Maßnahmen verzichtet. „Dies hat man bei den sonnigen und heißen Tagen deutlich gemerkt“, heißt es in der Mitteilung. Bis zur Schließung werden in diesem Sommer rund 62 000 Gäste das Bad besucht haben – und somit fast 23 000 Personen mehr als im vergangenen Jahr.

Die Frage, ob in diesem Jahr wieder ein Hundeschwimmen zum Ende stattfindet, erreichte das Schwimmbadteam zum Ende der Saison immer mehr. Allerdings musste dagegen entschieden werden, da es in der Vergangenheit vermehrt zu Materialschäden kam. Die Becken sind nach städtischen Angaben nicht auf Vierbeiner ausgelegt.

Sollte jemand im Freibad etwas verloren haben, besteht bis Freitag die Möglichkeit, dort nachzufragen: „Ab dem 19. September (Montag) befinden sich die Fundsachen (allerdings keine Handtücher und Kleidungsstücke) im Bürgerbüro der Stadt Telgte“, scheibt die Stadt bin ihrer Mitteilung abschließend.