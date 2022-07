An den Talsperren entlang durchs Sauerland

Sicherheit und Disziplin beim Fahren sowie Förderung der Gemeinschaft und ein harmonisches Miteinander – aber auch die Freude an schönen Landschaften: Alles das steht beim Motorradclub MC „Standgas“ ganz oben auf der Agenda. Bei der jüngsten Gruppenausfahrt wurde dieses von den Teilnehmern umgesetzt.

Die Freude darüber, dass die Zwei-Tage-Tour insgesamt eine runde Sache war und alles ohne besondere Vorkommnisse verlief, überwog bei den elf Aktiven, die ihre Zweiräder vor dem Start eingehend inspiziert hatten. Schließlich wurden insgesamt rund 556 Kilometer zurückgelegt.

Nach der Einweisung durch Dirk Bessmann und Dirk Volke, die beiden Leiter der Ausfahrt, erfolgte der Start vom Vereinslokal „Pieser“ aus. Mit Lukas Scheer war auch ein Neumitglied dabei: „Ich freue mich, das erste Mal dabei zu sein.“

Die Tour führte ins Sauerland mit dem Ziel Hallenberg. Der Möhnesee, der Biggesee und der Sorpesee lagen auf der Strecke. Eine Pause legten die Motorradfahrer an der Staumauer des Möhnesees ein. Übernachtet wurde in einem Hotel in Hallenberg.

Nach dem Frühstück hieß es am zweiten Tag dann wieder: fertigmachen zur Rückfahrt. Sie führte am Edersee, Diemelsee und noch einmal am Möhnesee vorbei.

„Es herrscht eine tolle Gemeinschaft im MC ,Standgas‘“, hob Dirk Bessmann hervor, der dem Club seit zehn Jahren angehört. Ein Fahrsicherheitstraining und ein Erste-Hilfe-Kursus gehören stets zur Vorbereitung auf eine neue Saison. Zu den Aktivitäten gehört auch ein monatlicher Stammtisch. Bei diesen Zusammenkünften werden Kontakte gepflegt, Neuigkeiten ausgetauscht, Ausfahrten geplant und natürlich über das Motorradfahren gefachsimpelt.

Der Vorsitzende Ralf Große Coosmann weist darauf hin, das alle Interessierten gerne zum Schnuppern ohne Verpflichtung mitfahren können. Infos gibt unter

88 139. Die rund 30 Motorfreunde kommen aus Westbevern, Ostbevern, Telgte und dem näheren Umkreis.

Nächster Höhepunkt soll die Sommertour sein, die vom 13. bis 19. August quer durch Deutschland führen wird.