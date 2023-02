Analoges Lagerfeuer in digitaler Kälte

Er will nach eigenen Angaben sein „analoges Lagerfeuer in Zeiten digitaler Kälte entzünden“: Der Kabarettist Fatih Çevikkollu gastiert am heutigen Freitag (3. Februar) ab 20 Uhr mit seinem Programm „Zoom“ im Bürgerhaus. Es gibt noch Resttickets.

Und das erwartet das Publikum: „Es geht uns so gut wie noch nie, absolut gesehen ist alles besser geworden. Das einzige, was heute schlechter ist als früher ist der Blick in die Zukunft“, heißt es in der Ankündigung. Ein Virus habe die Welt angehalten und für einen kurzen Augenblick hat es Zoom gemacht. Weiter heißt es: „Und im Raum stand der Traum von einer besseren Welt, eine Welt die sich darauf besinnt langsamer zu machen, rücksichtsvoller zu sein, nachhaltiger zu leben. Und dann gab es wieder Flüge für 19,90 €. Die Werbung wecke weiterhin und unbeirrt Bedürfnisse, „die wir nicht haben, um uns Produkte zu verkaufen, die wir nicht brauchen. Deine Freiheit endet da, wo die Interessen der Kapitalisten beginnen. Was ist wichtig?“ Die Veranstalter bedienen sich Freud, der sagt: „Triebverzicht ist die Wiege der Kultur“. Um gleichzeitig zu fragen: „Aber was weiß der schon? Auf einem endlichen Planeten kann ich nicht unendlich wachsen. Optimierung löst kein einziges Problem. Ach, was? Wir müssen Prioritäten setzten und eine einfache Frage beantworten. Wieviel ist genug?“ „Zoom“ erzählt die Geschichte einer Gesellschaft, die von einem Hochhaus springt und auf dem Weg nach unten sagt: „Bis hierher ist alles gut gegangen“. Fatih Çevikkollu gewährt einen Blick in eine der spannendsten Zeiten, in der die Menschen je gelebt haben, heißt es abschließend.

Weitere Informationen und Tickets (Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro/ermäßigt 21,50 Euro sowie an der Abendkasse 25 Euro/ 23,50 Euro) bei Tourismus + Kultur Telgte.