Angebot speziell für Jugendliche

Am 4. Februar bietet die Volkshochschule in Telgte wieder ein Seminar zum Thema „Tastschreiben heute“ an. Dieser Kurs richtet sich an ältere Jugendliche und Erwachsene, die die blinde Bedienung der Tastatur mit zehn Fingern in kompakter Form erlernen wollen.

Ziel ist es, die Anordnung der Buchstaben auf dem Tastenfeld zu beherrschen sowie die Feinmotorik der Finger soweit zu trainieren, dass alle Tasten aus der Grundstellung heraus gegriffen werden können. Schnelligkeit und Griffsicherheit müssen im Alltag weiter eingeübt werden. Ein Arbeitsbuch ist in der Kursgebühr enthalten.

Weitere Informationen und Anmeldungen bis spätestens Sonntag (29. Januar) bei der VHS im Treffpunkt Telgte oder online unter www.vhs-warendorf.de (Kurs-Nr. 504005T).