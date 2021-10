Angebot wie auf einem großen Markt

Auf dem Brinker Platz in Vadrup ist häufig jede Menge los. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Krink diese Fläche für zahlreiche Angebote an Outdoor-Veranstaltungen nutzt.

Die zusätzlichen Aktionen für Kinder in den Ferien sorgen für viel Belebung auf dem Brinker Platz – und das nicht nur anlässlich des Vadruper Wochenmarktes. In der Weihnachtszeit beabsichtigt der Westbeverner Krink als Veranstalter, wie bereits im vergangenen Jahr, zusätzlich Weihnachtshütten aufzustellen und dort verschiedene weihnachtliche Produkte anzubieten.

Der Brinker Platz – mitten von Vadrup gelegen – dient oft als „Bühne“ für Freiluftangebote. Der Wochenmarkt hat hier sein festes Domizil, das Maibaumrichten und der Vadruper Weihnachtsmarkt kommen unter anderem im Laufe eines Jahres hinzu.

„Hier ist ja richtig was los, ein Betrieb wie auf einem großen Markt“, meinten gleich mehrere Besucherinnen und Besucher in den vergangenen Wochen. Sie alle bezogen sich vor allem auf die Aktionen für Kinder, die an den Wochenmarkt Tagen zusätzlich durch den Westbeverner Krink angeboten wurden.

Die verschiedenen Angebote, die für Abwechslung in den Ferienwochen sorgten, wurden gut angenommen. Der Krink als Veranstalter will auch zukünftig den Wochenmarkt durch Aktionen attraktiver gestalten. „Wir beabsichtigen, in der Weihnachtszeit wie bereits im vergangenen Jahr zusätzlich Hütten aufzustellen und dort verschiedene weihnachtliche Produkte anzubieten. Ein weiterer Schwerpunkt wird, ebenso wie gehabt, die Ferienzeit sein, in der wir jeweils Angebote für Kinder machen wollen“, so die Vereinsvorsitzende Friederike von Hagen-Baaken und ihr Stellvertreter Günter Dange.