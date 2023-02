Angebote für Kids und Jugendliche

Der Westbeverner Krink und das Kinder- und Jugendwerk Telgte machen in Sachen gemeinsamer Jugendarbeit weiter mobil. Und da die Jungen und Mädchen großes Interesse an den bisherigen Angeboten − unter anderem an den Graffiti-Projekten − gezeigt und bei der Umsetzung durch eine hohe Beteiligung überzeugt haben, hat sich ein gut funktionierendes Zusammenspiel entwickelt.

Offene Gesprächsrunde

Das wurde auch beim jüngsten Treffen im Obergeschoss der ehemaligen Grundschule in Vadrup deutlich. In der offenen Gesprächsrunde ging es um Sportangebote, regelmäßige Treffen für Mädchen und Jungen, weitere Graffiti-Angebote im Frühjahr und vieles mehr. Vorschläge der Jugendlichen wurden gerne aufgenommen.

Jens Micke vom Telgter Jugendwerk und Melanie Haberecht vom Westbeverner Krink freuten über die rege Beteiligung, die letztlich auch dazu führt, dass bereits vor einiger Zeit angeregte Wünsche nun in fest terminierten Angeboten umgesetzt werden konnten.

Sztart in zwei Wochen

In zwei Wochen erfolgt der Start mit regelmäßigen Treffen in der ehemaligen Grundschule in Vadrup. Die Jungs im Alter von etwa elf bis 14 Jahren beginnen dann von 16 bis 18 Uhr mit Jens Micke vom Jugendwerk und werden freitags vorzugsweise die kleine Turnhalle in Beschlag nehmen. Die Hallennutzung konnte dafür durch den Krink bereits geregelt werden.

Die Mädels ab elf Jahren starten dann in drei Wochen, also ab dem 17. Februar, auch jeweils freitags aber von 17 bis 19 Uhr eher mit kreativen Angeboten im Obergeschoss und nutzen den Windelzwerge-Raum. Die Leitung der Mädchengruppe übernehmen Lena Hobeling und Rieke Bussmann.

Raum muss noch aufgehübscht werden

Alle Teens im Alter von 14 bis 17 Jahren können sich ebenfalls jeden Freitag in dem Raum im Obergeschoss treffen. Es fehlt in diesem natürlich noch an ganz vielen Dingen. Benötigt werden unter anderem ein Anstrich, Möbel und Dinge zur Freizeitgestaltung. Spenden hierfür sind jederzeit willkommen. Eine elektronische Dartscheibe wurde bereits installiert.

Janick Haberecht und Christian Laubrock sind als Vertreter der Jugend im Telgter Kinder- und Jugendwerk in dieser Woche als Vorstandsmitglieder gewählt worden. Auch sie wollen sich für die Förderung der Teenager-Angebote in Westbevern einsetzen.