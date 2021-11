Angebotsstreifen abgelehnt

Viele Bürger Westbeverns waren voller Hoffnung, dass sich die Situation für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer bei der Fahrt durch den Ort merklich bessern würde, sollte die Straße wie von Bürgermeister Wolfgang Pieper vorgeschlagen mit Angebotsstreifen versehen werden (WN berichteten). Das sollte die Sicherheit der Schwächeren im Verkehr erhöhen. Doch daraus wird nichts. Der Landesbetrieb Straßen NRW hat dieser Idee die Zustimmung versagt. Sie werde nicht weiterverfolgt. Das sei, so Pieper, damit begründet worden, dass die Straße nicht die erforderliche Breite habe. Außerdem sorgten die Angebotsstreifen für mehr Unsicherheit, als wenn sie nicht da wären. Zudem habe die Polizei auf Anfrage mitgeteilt, dass die Unfalllage im Ort „unauffällig“ sei.

„Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass eine Planung, die die Situation deutlich verbessern würde, einfach nicht mitgetragen wird“, merkte der Bürgermeister an, der seine Hoffnung auf einem Perspektivwechsel auch bei der Landesregierung setzt, die eine Stärkung der Radfahrer anvisiere. „Wir sind noch lange nicht an dem Punkte, wo wir die Hände in den Schoß legen, weil alles ausprobiert wurde. Ich sehe immer noch Möglichkeiten“, will Wolfgang Pieper die Hoffnung nicht aufgeben.

Zugesagt wurden vom Landesbetrieb aber neue Gespräche gemeinsam mit Stadt, Polizei und Straßenverkehrsbehörde.