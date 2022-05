Angrillen zum Start in die Saison

Es wird wieder lebhafter an der „Wiewelhooker Bank“, dem Wahrzeichen der Bewohner im gleichnamigen Bezirk. Das liegt auch daran, dass der Verein „Wiewelhooker Räuber“ wieder seine traditionellen Veranstaltungen dort durchführen kann, die aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten. Bankgespräche, Förderung der Gemeinschaft unter Einbeziehung der Neubürger und Aktivitäten, die seit Jahren im Jahresprogramm verankert sind, haben wieder ihren festen Platz.

Im Vorfeld dieser Veranstaltungen wird der Bereich rund um die Schutzhütte, den Grill sowie den Bänken und Tischen und dem kleinen Kinderspielplatz durch freiwillige Helfer auf Vordermann gebracht. Der „Saison-Auftakt“ mit den Radtouren für Erwachsene und Kinder mit dem anschließenden Angrillen war ein gelungener Start in den Wonnemonat Mai und den noch folgenden Veranstaltungen.

Obwohl vielerorts einiges los war an Aktivitäten, so waren die Mitglieder des Vorstandes der „Wiewelhooker Räuber“ mit der Resonanz recht zufrieden. Markus Gausepohl, zweiter Vorsitzender, stellte das Engagement der Helfer und besonders der Helferinnen heraus, die für das „Angrillen“ alle Vorbereitungen getroffen hatten: „Auf Euch ist Verlass.“

Bereits um 11 Uhr erfolgte der Start für die Kinder und Jugendlichen zur Fahrradtour, die in die Bereiche um Schmehausen und Ostbevern-Brock führte, wo die Radfahrer eine landschaftlich schöne Gegend durchquerten. Zwei Stunden später begaben sich die Erwachsenen unter Leitung von Josef Dransfeld auf Tour. Sie führte weitgehend in die gleiche Umgebung. Dabei fand unterwegs so mancher Gedankenaustausch der regelmäßigen Teilnehmer an der Tour sowie den Neulingen statt, die dabei zur eigenen Freude wiederum viele Einzelheiten über Land und Leute erfuhren.

Gemeinsam trafen sich Jung und Alt dann auf dem Hof Rosenfahl zu Kaffee und Kuchen. Zurück am Ausgangspunkt – nämlich der „Wiewelhooker Bank“ – gab es für alle die verdiente Stärkung mit Schmackhaftem vom Grill, das von Jochen Niemann und Markus Gausepohl zubereitet wurde, sowie verschiedenen Salaten, die von den Frauen der Vereinsmitglieder gefertigt worden waren.