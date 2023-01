Anlaufpunkt für Bürger mit Sorgen und Nöten

In der kommenden Woche ist die Mobile Wache der Polizei wieder in Westbevern, sowohl im Dorf als auch in Vadrup, vor Ort. Dann gibt es Sprechstunden.

In der kommenden Woche ist die „Mobile Wache“ der Kreispolizeibehörde wieder unterwegs. Der Bezirksdienst bietet Bürgersprechstunden vor Ort an.

Die Beamten sind am Montag (16. Januar) von 10 bis bis 12 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Westbevern-Dorf und von 12.30 bis 14 Uhr am Brinker Platz in Vadrup anzutreffen.