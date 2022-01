Anmeldungen für Ferienlager möglich

Zuversichtlich sehen die Verantwortlichen sowie Betreuer des Ferienlagers Westbevern dem neuen Jahr entgegen. Denn sie haben die große Hoffnung, dass es wieder eine Ferienfreizeit geben kann. Von Samstag (23. Juli) bis Samstag (6. August) soll Ostwig im Sauerland das Ziel sein. Die Unterkunft ist in der dortigen Schützenhalle. Dort bieten sich nach Angaben der Organisatoren viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Neben den beiden Lagerleitern Nils Kamsties und Cinja Karrengarn sowie dem Betreuerteam sorgen „Kochmuttis“ für die Verpflegung. Anmeldungen sind bereits unter www.fl-westbevern.de möglich. Nähere Informationen wird es bei einem Elternabend geben, der für den 15. Januar in der früheren Grundschule in Vadrup vorgesehen ist. Das Ferienlager Westbevern ist für Kinder im Alter von acht bis 14 Jahre. Seit 1966 führt die Fahrt in den Sommerferien für zwei Wochen jeweils in das Sauerland.