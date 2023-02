Arbeitskreis Kenia sucht Paten für Kinder

Peet und Ulrich Trimpe gehören zum sogenannten Arbeitskreis Kenia. Sie fertigen Kleidung und andere Dinge an, deren Erlös den Kindern im Dorf Konya am Viktoriasee zugutekommt. Seit über zehn Jahren setzen sich die in Westbeverner ehrenamtlich für die gute Sache ein.

Schals, Kuscheltiere aber auch Handarbeiten wie Schalen oder Engel werden in mühevoller Kleinarbeit angefertigt. Sie dienen der Unterstützung der Kinder in Kunya, einem Fischerdorf am Viktoriasee. Ganz neue Möglichkeiten hat den beiden Aktiven ein 3-D-Drucker ermöglicht, den sie mittlerweile intensiv nutzen, um das ohnehin schon reichhaltige Angebot zu erweitern. „Alles kommt bei der Kundschaft gut an. Wir sind sehr zufrieden“, sagt Ulrich Trimpe mit Blick auf die Bereitschaft der Kunden, für den guten Zweck etwas zu kaufen.

Rund 50 Kinder werden unterstützt

„Sehr gut gelaufen sei der Vadruper Weihnachtsmarkt, bei dem rund 620 Euro zusammenkamen. Zudem habe es freiwillige Spenden gegeben. Die Arbeiten werden nicht nur auf Märkten, sondern auch im privaten Kreis zum Verkauf angeboten. Spenden für die Kinder in Kunya, da ziehen auch die Arbeitskollegen der beiden Westbeverner mit. Fünf weitere Helferinnen setzten sich ebenfalls für die gute Sache ein. Sechs Personen, darunter Peet und Ulrich Trimpe, gehören zum Arbeitskreis Kenia. Sie sind für rund 50 Kinder in der Region aktiv, um ihnen Schulmaterialien und Schuluniformen sowie den Schulbesuch zu ermöglichen. Zudem gehört zum Hilfsprogramm eine gesunde Mahlzeit pro Tag. „Bildung ist ein ganz wichtiger Faktor“, betont das Paar die Bedeutung.

Übrigens: Das Material zur Erstellung der Handarbeiten finanzieren sie selbst. In Kunya kümmert sich die Kenianerin Eunice um die Versorgung der Kinder mit Essen, koordiniert parallel dazu die Gesundheitsvorsorge und bereitet sie auf die Schule vor. Außerdem hilft sie ihren Schützlingen beispielsweise bei den Hausaufgaben. Der Arbeitskreis Kenia hält regelmäßig Kontakt zu ihr. „Sie kennt sich in dem Ort gut aus, weiß um die Sorgen und Nöte der Mädchen und Jungen und weiß, wo Unterstützung notwendig ist“, sagt Ulrich Trimpe. Peet und Ulrich Trimpe wohnten früher in Münster und gehörten dort zum „Arbeitskreis Kreuzviertel“, bevor sie nach Westbevern gezogen sind. Sie fühlen sich an der Bever sehr wohl, loben die gute Nachbarschaft und auch die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger für das Projekt in Kenia.

Mittlerweile fertigt das Paar Trimpe auch Dinge mit Hilfe eines 3D-Druckers an. Foto: Niemann

Denn Dürre und sintflutartige Regenfälle sorgten vor Ort in Afrika wiederholt für knappe Ernten, wodurch die Lebensmittelpreise immens stiegen. Eine Heuschreckenplage vernichtete vor ein paar Jahren zudem alles Saatgut. Neben den Personen, die dem Aktivkreis Kenia bei der Organisation von Benefizveranstaltungen helfen, werden Paten für Kinder gesucht, um die Plätze an der Internatsschule zu finanzieren. Hierfür werden 390 Euro pro Jahr und Kind für Unterkunft, Schulgebühr, Ernährung und Lernmaterialien benötigt. Fünf Kinder wurden in jüngster Vergangenheit auf diese Weise unterstützt.