Architektenwettbewerb statt Investorenmodell

Eigentlich war nach dem Ratsbeschluss vom 7. Dezember 2021 davon ausgegangen worden, dass das neue „Haus der Musik und Begegnung“ über ein Investorenmodell realisiert wird. Ein Investor hätte das Gebäude auf dem städtischen Erbpachtgrundstück errichtet und es langfristig an die Stadt vermietet. Die Stadt hatte dieses Vorgehen präferiert, weil sie in den nächsten Jahren mit den aufwendigen Maßnahmen an den Schulen und am Feuerwehrgerätehaus in Westbevern-Dorf dicke Brocken vor der Brust hat.

So sah die Planung aus – bislang. Doch wegen des Investorenmodells habe es in der Politik ein „Grummeln“ gegeben, berichtete Bürgermeister Wolfgang Pieper in der Sitzung des Ausschusses für Schule und Kultur am Donnerstagabend. Deshalb wurde das Verfahren geändert. Die Verwaltung behält nun die Fäden in der Hand. Ein Architektenwettbewerb soll ausgeschrieben werden.

Gemeinsam mit allen Akteuren — der Verwaltung und den künftigen Nutzern, aber auch den Nachbarn — sollen zeitnah die räumlichen und funktionalen Anforderungen herausgearbeitet werden. Daraus soll sich dann ein konkretes Raum- und Anforderungsprogramm ergeben. Teil dessen ist auch die Einbeziehung einer öffentlich zugänglichen Toilettenanlage. Auf dieser Basis schließt sich der Architektenwettbewerb an.

Bis zum 30. September 2023 soll ein Förderantrag zur Gewährung von Städtebaufördermitteln gestellt werden. Die Bezirksregierung hat eine Bezuschussung bis zu 50 Prozent in Aussicht gestellt. Wolfgang Pieper hofft zudem noch auf KfW-Mittel. Mit einer Realisierung rechnet der Bürgermeister dann in den Jahren 2025 oder 2026.

Grüne, CDU und SPD sprachen sich für dieses Vorgehen aus. Die FDP hatte noch Beratungsbedarf und enthielt sich. Ihre Position will sie in der Ratssituation am 7. April präsentieren.