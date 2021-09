Arno Lott bleibt Vorsitzender

Dr. Arno Lott konnte am Montag im Bürgerhaus Telgte rund 50 Mitglieder des Vereins Zib – Zusammen ist besser – zur Mitgliederversammlung begrüßen. Der erste Vorsitzende berichtete über die aktuellen Entwicklungen im Verein. Ein umfassender Bericht des Vorstands über die Aktivitäten in den Jahren 2019 und 2020 wurde allen 142 Mitgliedern bereits vor der Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Arno Lott erläuterte verschiedene aktuelle organisatorische Veränderungen. So wurde vor wenigen Wochen das Zib-Sozialkaufhaus an der Münsterstraße 31 eröffnet, und der Verein hat zur Erweiterung der Beratungskapazitäten an der Ritterstraße ein Beratungsbüro angemietet und eingerichtet. Der Zib-Internetauftritt wurde vollständig den aktuellen Anforderungen angepasst. Albert Vogt erläuterte die umfassenden Informationen zum Engagement des Vereins und zeigte beispielhaft Arbeitshilfen, die Zugewanderten und Ehrenamtlichen auf der neuen Webseite zur Verfügung stehen.

Der gesamte Vorstand wurde einstimmig entlastet. Der Vorsitzende und Kassiererin Annette Rickhoff wurden wiedergewählt. Zweite Vorsitzende ist nun Astrid Rief, die auch weiterhin im Bereich der Steuerberatung Zugewanderte unterstützen wird. Sigrid Peglau wurde als Schriftführerin neu in den Vorstand gewählt.

Uwe Werdermann, bisher Schriftführer, wird künftig mit dem Schwerpunkt Betreuung und Begleitung von Zugewanderten als Beisitzer im Vorstand tätig sein. Die weiteren neuen Beisitzer im Vorstand sind Hasan Abou Assaf, Hassan Al Mirza, Clemens Stock und Alkaly Touré.

Arno Lott bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Remzi Dengiz, Corina Schwarze, Susanne Weber-Will, Ursula Voß und Albert Vogt. Alle Personen stehen dem Verein weiterhin mit ihrer ehrenamtlichen Beratung und Unterstützung zur Verfügung.

Zib sucht weiterhin Unterstützer und Helfer für die vielfältigen Aufgaben im Verein. Bei Interesse kann eine Nachricht an info@zib-telgte.de gesendet werden.