Asbestverdacht in Grundschule

Entwarnung am Abend

Westbevern

Bei Bauarbeiten in der Grundschule in Westbevern wurden asbesthaltige Materialien freigesetzt. Sicherheitshalber wurden sämtliche Klassen gesperrt und eine Notbetreuung eingerichtet. Am Montagabend gab es von Experten die Entwarnung.

Von A. Große Hüttmann