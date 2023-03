Auch im Alter zu Hause gut versorgt bleiben

Anlässlich der Veranstaltungsreihe „Älter werden in Telgte“ laden die Stadt Telgte und die VHS zu einer Informationsveranstaltung mit dem Themenschwerpunkt „Im Alter gut versorgt“ ein. Die Veranstaltung findet am 28. März (Dienstag) von 14.30 bis 17 Uhr im Bürgerhaus statt.

Entlastungsmöglichkeiten werden aufgezeigt

„Das Alter ist ein Lebensabschnitt, der den Menschen in vielen Bereichen vor neue Herausforderungen stellt“, schreiben die Veranstalter. Der Alltag könne beschwerlich werden, die Mobilität abnehmen, die Pflege eines Angehörigen zur Belastung werden. An diesem Nachmittag sollen Entlastungsmöglichkeiten, nicht zuletzt finanzieller Art, aufgezeigt werden, und Möglichkeiten, das Wohnumfeld barrierefreier zu gestalten, präsentiert werden.

Zwei Vorträge

Als Kooperationspartner wirken der Kreis Warendorf und das Regionalbüro Alter und Pflege und Demenz Münsterland mit. Nach der Begrüßung folgt der Vortrag „Zuhause gut versorgt“. Es geht um Sicherheit und Selbstständigkeit in den eigenen vier Wänden, Unterstützung im Alltag und die Finanzierung über die Pflegekasse. Referentin ist Katharina Friedrich von der Pflege- und Wohnberatungsstelle des Kreises Warendorf, die ihren Zuständigkeitsbereich in der Stadt Telgte hat. Um 15.15 Uhr ist eine Kaffeepause angesetzt. Gegen 15.45 Uhr beginnt der Vortrag „Finanzierung von Nachbarschaftshilfe für Menschen mit Unterstützungsbedarf“. Referentin ist Annette Wernke vom Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Münsterland. Während der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und einzelne Aspekte zu vertiefen, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.

Katharina Friedrich Foto: privat

Der Eintritt zu dieser Informationsveranstaltung ist frei. Um Voranmeldung bis 24. März wird gebeten bei Karla Papendorf vom Seniorenbüro der Stadt Telgte, 0 25 04/13 241 oder per E-Mail an karla.papendorf@telgte.de und Alexandra Möllers von der VHS Telgte, 0 25 04/21 53 oder per E-Mail an telgte@vhs-warendorf.de.