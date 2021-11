Mirco Borgmann und Bettina Worch leiten weiterhin die Geschicke des Lauftreffs Telgte. Einstimmig wurden der Abteilungsleiter und die Lauftreffleiterin im Rahmen der Abteilungsversammlung in ihren Ämtern bestätigt. Erstmals in der Geschichte der TV-Friesen-Abteilung bestand die Möglichkeit, per Zoom an der Versammlung teilzunehmen.

„Auch wenn wir uns wegen Corona nicht so häufig sehen konnten, haben wir in den vergangenen zwei Jahren gesehen, dass wir auch in Pandemiezeiten ein eingeschworenes Team sind“, so Mirco Borgmann. Als gelungenes Beispiel hob er die März-Challenge in diesem Jahr hervor, bei der es galt, virtuell in Telgtes Partnerstädte Polanica, Stupino und Tomball zu laufen. Dabei meldeten die Läufer ihre täglich zurückgelegten Kilometer und wurden auch von anderen Freunden des Lauftreffs unterstützt. Am Ende kamen binnen eines Monats mehr als 13 000 Kilometer zusammen.

Die Cityläufe 2020 und 2021 fanden nur vereinsintern statt. „Ich bin optimistisch, dass wir 2022 wieder durchstarten können“, sagte Borgmann. Das gelte auch für die Laufkurse. „Ziel muss es sein, unser Angebot so zu gestalten, dass die Läufer nach den Kursen bei uns bleiben und sich durch unsere Aktivitäten angesprochen fühlen“, sagte der Abteilungsleiter. So gehe das Programm weit über den wöchentlichen Lauftreff und die Kurse hinaus.

Laufen und Gutes tun – dieses Ziel hat sich der Verein auch für die kommenden Jahre auf die Fahnen geschrieben: Nach der Unterstützung der Aktion „Kleiner Prinz“ in 2019 und des Vereins Läuferherz für die Kinderkrebshilfe Münster in 2020 wurde in diesem Jahr dem Telgter Frauenhaus 517 Euro gespendet.

Wie sich der Lauftreff in der Zukunft aufstellen möchte, darum soll es in der „Zukunftsvision Lauftreff 2030“ gehen, die Borgmann für den 18. Februar 2022 ankündigte. Wo stehen wir heute? Wo sehen wir uns in acht Jahren? Welche Angebote brauchen wir? Wie sprechen wir weitere Mitglieder an? – mit diesen Fragen wollen sich Mitglieder unter Moderation des Vorstands befassen. „Wir dürfen dabei nicht nur in die ferne Zukunft blicken“, mahnte der stellvertretende Lauftreffleiter Franz-Josef Wewer an. „Weitere Übungsleiter für die Laufkurse können wir auch jetzt schon gebrauchen.“