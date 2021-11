Auch nicht-jüdische Ehepartner mussten Repressalien fürchten

Anhand der Geschichte zweier Telgter Familien zeigte sich, dass es in seltenen Fällen Eheschließungen über die Grenzen von Religionszugehörigkeit und sozialen Gruppen hinaus gab. Doch die hatten im Dritten Reich mit zahlreichen Repressalien zu rechnen.

In zahlreichen Veranstaltungen wurde jüngst bundesweit der Novemberpogrome gedacht. Der Verein „Erinnerung und Mahnung Telgte“ lud laut einer Mitteilung anlässlich des 83. Gedenktages ins Pfarrheim St. Clemens ein. Die Vorsitzende Dr. Barbara Elkeles berichtete über ihre Forschungen zu jüdisch-christlichen Mischehen zwischen 1850 und 1950.

Anhand der Geschichte zweier Telgter Familien zeigte sie, dass es in seltenen Fällen Eheschließungen über die Grenzen von Religionszugehörigkeit und sozialen Gruppen hinaus gab. Dies konnte zum Bruch mit dem jüdischen Elternhaus führen, allerdings existiert auch ein Beispiel für ein gelungeneres Zusammenleben.

Im Rahmen der Novemberpogrome wurden auch jüdische Mitbürger, die in Mischehen lebten, verhaftet. Das galt für Julius Auerbach aus Telgte, der nach seiner Freilassung nach Belgien und Frankreich floh. Dort wurde er erneut inhaftiert, ins Lager Drancy verschleppt und von dort aus nach Auschwitz deportiert, wo er umkam.

Auch die nicht-jüdischen Ehepartner in Mischehen und die Kinder wurden verfolgt. Am Beispiel der 1936 nach Telgte zugezogenen Familie Mundinger, in der die Ehefrau jüdischer Herkunft war, lässt sich zeigen, dass die Kinder Einschränkungen bezüglich ihrer Bildungsmöglichkeiten erfuhren.

Die Familie war immer wieder von Denunziationen und Strafverfolgung bedroht und musste seit Ende des Jahres 1944 Zwangsarbeit verrichten. Erst kurz vor Kriegsende konnten die Familienmitglieder bei Bauernfamilien in Delbrück untertauchen.