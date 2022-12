Auf dem Jakobsweg zum Krippenmuseum

Passend zur Vorweihnachtszeit pilgerte die Klasse 4b der Grundschule Rinkerode mit ihrer Klassenlehrerin Annette Surel, die aus Telgte kommt, zum Museum Religio. Inspiriert durch die Pilgererfahrungen ihrer Lehrerin, ist die Klasse eine begeisterte Pilgerklasse, jedes Kind hatte beispielsweise eine Jakobsmuschel am Rucksack und einen eigenen Pilgerausweis.

Frühmorgens starteten die Jungen und Mädchen von der Grundschule mit dem Bus, der die Pilger am Jakobsweg absetzte. Bei gutem Wetter pilgerten die Jungen und Mädchen dann sieben Kilometer auf dem Jakobsweg an der Ems entlang bis in die Innenstadt. Schon von Weitem wurde jedes Pilgerzeichen von den Kindern entdeckt und vieles am Wegrand in Augenschein genommen. „Das war für die Kinder eine stramme Leistung“, lautet das Fazit von Annette Surel. Den ersten Pilgerstempel in den Pilgerausweis gab es unterwegs auf dem Hof Greiwe, den zweiten in der Clemenskirche und den dritten im Museum Religio.

Den Kirchturm erblickte als Erster Finley Wentingmann, und er wurde somit nach mittelalterlichem Brauch der „Pilgerkönig“. „In die Wallfahrtskapelle sind wir mit unserem Pilgerlied, Pilgern ist wunderschön‘ eingezogen und haben dort Sterne mit Wünschen für die Welt abgelegt“, berichtet Annette Surel. Auch die anderen Klassen der Schule hatten ihre Weltwünsche mit ins Gepäck gegeben. „So konnten wir in dieser unruhigen Zeit viel gute Energie losschicken.“

Angekommen im Museum haben sich die Pilger erst einmal im Herdfeuerraum mit einem ausgiebigen Pilgerfrühstück und heißem Kakao gestärkt. Danach zeigten sie Einsatz bei einer Rallye durchs Museum. Es galt, viele Fragen zu den vielfältigen Krippen zu beantworten.

Der krönende Abschluss war die Einkehr in einem Gasthaus am Markt. Dort gab es an einer langen vorweihnachtlichen Tafel Pommes für die fleißigen Pilger. Den Kindern habe der Tag riesigen Spaß gemacht, berichtet Annette Surel. „Gerne kommen wir im nächsten Jahr wieder.“