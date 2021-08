Auf dem Markt ins Gespräch kommen

Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup geht auf Sommer-Tour. Auch auf dem Wochenmarkt in Telgte hat er Halt gemacht, um sich mit den Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen. Am 14. August wird Daldrup noch einmal den Marktplatz in der Altstadt für entsprechende Bürgergespräche aufsuchen.

Im Rahmen seiner Sommer-Tour besuchte Bernhard Daldrup, der Bundestagsabgeordnete und Kandidat der SPD im Kreis Warendorf, am Donnerstag den Wochenmarkt am Rathaus von Telgte. Zusammen mit seinem Team sowie dem stellvertretenden Landrat Franz-Ludwig Blömker und mehreren Mitgliedern aus Telgte bot er den Telgtern frischen Kaffee an und informierte über das Wahlprogramm der SPD.

Coffee-Bike kam gut an

Das von Bernhard Daldrup mitgebrachte Coffee-Bike wurde stark genutzt und so kam das Wahlkampfteam innerhalb von zwei Stunden mit rund 300 Bürger ins Gespräch. Dabei entwickelte sich häufig ein intensiver Austausch zu konkreten Anliegen der Telgter. Am 14. August wird Bernhard Daldrup erneut zu Besuch in Telgte sein – und zwar auf dem Marktplatz in der Altstadt. Die SPD-Mitglieder freuen sich bereits auf viele weitere interessante Gespräche mit den Bürgern.