Das Wanderangebot des SV Ems Westbevern kommt gut an. Immer wieder schließen sich neue Wanderfreundinnen und Wanderfreunde der Gruppe an. Und so waren es 17 Teilnehmer bei der ersten Tour in diesem Jahr. Sie waren unterwegs auf dem Tecklenburger Bergpfad. Der zeichnet sich durch unberührte Natur, herrliche Panoramablicke und mittelalterlichen Charme aus.

Bei bestem Wetter starteten die Wanderer über den Herrmannsweg in Richtung Brochterbeck. Vorbei am Waldlehrpfad, der mit Bäumen aus der ganzen Welt begeistert, führte die Wandertour bis zum Panoramaausblick Richtung Ibbenbüren. Nachdem das Naturdenkmal Blücherfelsen erkundet worden war, ging es runter in Richtung Brochterbeck. Von da aus ging es über Wiesenpfade wieder in den Bereich Tecklenburg.

Nach einem steilen Aufstieg über den Hexenpfad erreichte die Gruppe den Bismarckturm und genoss noch einmal den schönen Ausblick über die Naturlandschaft . Die Rundtour hatte eine Länge von rund 10,5 Kilometern. Marie-Theres Brandherm, die mit Manfred John die Wanderabteilung des SV Ems leitet, wies auch schon auf die nächste Wanderung am 1. April (nicht wie zunächst angekündigt am 11. März) hin. Nähere Informationen würden noch rechtzeitig erfolgen.