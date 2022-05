Auf dem Weg zum Hobbygärtner

Im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft lernen Kinder der Don-Bosco-Schule derzeit unter fachkundiger Anleitung, was alles in einem Garten wächst und wie es zu pflegen ist.

Sie sammelten Wildkräuter und stellten Kräuterquark und Blütenbutter her, sie pflanzten Salat und Mangold, um es später zu ernten: Im naturnahen Garten zeigten die Kräuterexpertin Conny Austermann und Renate Winter vom Verein „Naturnaher Garten“ Grundschulkindern, was im Frühjahr wächst und wie man sein Gemüse selbst pflanzen, ernten und essen kann. „Wir versuchen mit unserer Vereinsarbeit auch ein nachhaltiges Umweltbewusstsein zu unterstützen und Kinder dafür zu sensibilisieren,“ so Conny Austermann. Marlen, Fin, Laura, Svenja und Merle gehören einer Projektgruppe der Don-Bosco-Grundschule an, die sich an zwei Nachmittagen mit Kräutern, Gemüse und den Tätigkeiten in einem Kleingarten auseinandersetzten.

Mit diesem Projekt möchte der Verein auch zeigen, wie wichtig diese Kreisläufe sind und wie jedes Lebewesen in Abhängigkeit zu anderen steht. So wurden auch kleine Biotope geschaffen. Die Vorsitzende des Fördervereins, Stefanie Niehaus, bezeichnete die Schüler liebevoll als „Gartenmäuse“. Sie freute sich darüber, dass auch dieses Projekt gut angenommen werde. Insgesamt gebe es im zweiten Schulhalbjahr mehrere Nachmittagsangebote zu unterschiedlichen Themen. Als Beispiele nennt sie Töpfern, Basketball spielen, Rucksack nähen, Zöpfe flechten oder die Chor-AG. Gerade beim Gärtnern erhielten Kinder die Möglichkeit, der Natur-Wahrnehmung und des ganzheitlichen Lernens. Sie entwickeln zu Pflanzen und Tieren intensive Bezüge: „Die Teilnehmenden können sich in verschiedenen Bereichen erproben, ihre Talente und Fähigkeiten kennenlernen und jede Menge Spaß haben.“ Weitere Projekte sind geplant, etwa eine Filmnacht im Mai und ein Sponsorenlauf am 12. Juni.