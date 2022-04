Auf dem Weg zur Klimaneutralität

Die Stadt Telgte hat mit Alexander Gisbrecht einen neuen Klimaschutzmanager. In enger Abstimmung mit Bürgermeister, Verwaltung und Politik will der 33-Jährige alles daran setzen, die Klimaziele der Stadt, die Klimaneutralität bis zu Jahr 2040, zu erreichen.

Rund 55 Prozent der Energie werden in Telgte derzeit regenerativ erzeugt. Durch neue rechtliche Voraussetzungen und die Möglichkeit, künftig auch außerhalb von Konzentrationszonen, Windkraftanlagen zu bauen, hofft Bürgermeister Wolfgang Pieper, dass in den kommenden Jahren acht bis zwölf neue Anlagen auf dem Telgter Stadtgebiet errichtet werden könnten. „Wenn wir es schaffen, nur die Hälfte zu realisieren, dann kann es gelingen, Telgte komplett mit regenerativer Energie zu versorgen“, sagte Pieper bei der Vorstellung des neuen Klimaschutzmanagers Alexander Gisbrecht. Wann das Wirklichkeit werden kann, hängt von den Genehmigungszeiträumen ab. Pieper hofft aber darauf, dass die Bundesregierung diese merklich verkürzt. „Wenn das so wäre, dann könnte uns das in den nächsten fünf Jahren gelingen“, so der Bürgermeister.