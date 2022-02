Auf den Spuren des Lichts

In diesen Tagen leuchten Telgter Sehenswürdigkeiten rot, gelb, grün oder auch bunt. Die Idee zu den „Telgter Lichtspuren“ kommt von der Kaufmannschaft Telgter Hanse und erwies sich bereist am Wochenende als Erfolg. Denn die Verantwortlichen ließen nicht nur Gebäude hell erstrahlen, sondern boten in diesem Zusammenhang auch Führungen an, die auf ein reges Interesse stießen.

Auf dem Adolf-Kolping-Platz erstrahlt dieses historische ehemalige Schulgebäude, in dem heute die VHS untergebracht ist. Norbert Woestmeyer (l.) moderierte den Rundgang.Auf dem Marktplatz begab sich am Samstagabend ein interessiertes Publikum auf die Lichterspur.

In der Dunkelheit der Nacht verwandelt sich die Altstadt in diesen Tagen in ein außergewöhnliches „Lichttheater“. Bei Einbruch der Dunkelheit tauchen elf Sehenswürdigkeiten dieser Stadt und das Wehr an der Ems in eine bunte Lichterwelt ein. Bis zum kommenden Sonntag, 19. Februar, können Besucherinnen und Besucher täglich in der Zeit von 16.30 bis 21 Uhr auf Spurensuche gehen und diese ausgewählten Schönheiten erleben. „Telgter Lichtspuren“ lautet das von der Kaufmannschaft Telgter Hanse initiierte Projekt.

Geführter Rundgang

Der geführte Rundgang der Hanse am Samstagabend mit Geschäftsführer Norbert Woestmeyer fand bereits großes Interesse. Mit seinen Erklärungen zu den angestrahlten Gebäuden tauchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur in eine zauberhafte Welt des Lichts ein, sondern sie erhielten auch viele Informationen. Wobei nicht alle Sehenswürdigkeiten in dieses Projekt aufgenommen werden konnten.

Auch sonst schlenderten an diesem sternenklaren Samstagabend viele Einheimische durch die Straßen, um die vielfältigen Schmuckstücke von Häusern und Plätzen wie Marktplatz, Kirchplatz und Adolf-Kolping-Platz oder am Emswehr zu entdecken, zu fotografieren oder einfach zu genießen.

Wer etwa auf dem Marktplatz am Ausrufer steht, der erfasst mit einem 360-Grad-Blick die volle Attraktivität gleich mehrerer angestrahlter Schönheiten der Altstadt. Der genießt die Farbenvielfalt in den Fenstern des Modehauses Böhmer, am „Alten Gasthaus Seiling“, am altertümlichen Rathaus und der Blick wandert über die Kapellenstraße und endet vor der Kapelle. Sehr unterhaltsam auch das wechselnde Farbenspiel am Emswehr.

Verkaufsoffener Sonntag

Der Veranstaltungstechniker Andreas Mück hat es geschafft, die nicht direkt angestrahlten Schönheiten mit in diese Lichtspuren zu integrieren. Beim Spaziergang in den Abendstunden kamen die Besucherinnen und Besucher auch immer wieder ins Gespräch. Sie genossen diese neue Freiheit. Viel Lob gab es für dieses Lichtprojekt.

Den gestrigen verkaufsoffenen Sonntag nutzte die Telgter Hanse für ein Rahmenprogramm, das sich rund um die „Telgter Lichtspuren“ drehte: So konnten auf dem Marktplatz eigene kleine Lichtobjekte und Laternen kreiert werden. Bei Einbruch der Dunkelheit gab es einen weiteren gemeinsamen Rundgang, der sich insbesondere an die Familien mit Kindern richtete: „Ich gehe mit meiner Laterne“, lautete das Motto. Schließlich folgten am Abend drei weitere Rundgängen zu den beleuchteten Orten. Noch sechs Abende lang darf gebummelt und das Licht in dunklen Zeiten in der Altstadt wahrgenommen werden.