Auf den (Wander-)Spuren der großen Dichterin

Auf den Lyrikweg zwischen Haus Rüschhaus in Münster-Nienberge und Burg Hülshoff (zwischen Münster-Roxel und Havixbeck gelegen) begaben sich nun die Wanderfreunde des TV Friesen Telgte. Mit Pkw fuhren die Telgter in Fahrgemeinschaften zum Haus Rüschhaus. Von dort aus folgten sich die Wanderfreunde den Informationen über die berühmte westfälische Dichterin Annette von Droste Hülshoff (1797-1848) auf den Lyrikweg.

Der Lyrikweg bringt nach Angaben der Teilnehmer Natur, Kunst, Wissenschaft und Digitales zusammen. An 11 Stationen gibt es Wissenswertes über regionale Kulturgeschichte und Literatur sowie Texte der Droste. Der Weg führte vorbei am Haus Vögeding − ein alter Edelsitz mit Rundturm und Gräfte. An der einen oder anderen Station trug Alfons Leifhelm, der die Tour vorbereitet hatte, mit einigen kleinen Gedichten der Annette von Droste Hülshoff zur Wanderung bei. Über die Hülshoffer Allee erreichten die Wanderer laut einer Pressemitteilung der Verantwortlichen die Burg Hülshoff, auf der Annette geboren wurde. Nach einem Rundgang durch den Park vorbei am Teehäuschen ging es zur Burg, die bereits im elften Jahrhundert erwähnt wurde. In einem kleinen Pavillon im Schlosspark wurde die Mittagsrast eingelegt. Am Aabruch entlang führte der Weg an einer ehemaligen Mühle vorbei über die Aa. Durch die Bauerschaft Schonebeck ging es an weiteren Stationen vorbei durch das Twerenfeld zum Ziel Haus Rüschhaus. Da dort alles verschlossen war, umrundeten die Wanderfreunde außerhalb der Gräfte den schönen Garten, der auch von dort einsehbar ist.

„Hier endete nach zwölf Kilometern Wanderung und Geschichte ein schöner Wandertag, der doch überwiegend im Trockenen stattfand. Alle Wanderer waren von der Tour hellauf begeistert“, schreiben die Wanderfreunde. Die nächste Wanderung findet am 12. März statt. Dann geht es zu einer zwölf Kilometer langen Rundtour zu den Burgen Lüdinghausen und Vischering.