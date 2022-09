Auf den zweiten Blick ein Schatz

Die ehemalige Synagoge, in einem Hinterhof zwischen Stein- und Emsstraße gelegen, wird derzeit restauriert, wobei es den Fachleuten vorrangig darum geht, die verschiedenen Spuren ihrer unterschiedlichen Nutzung wieder lebendig werden zu lassen.

Konservierungsarbeiten an der ehemaligen Synagoge zwischen Ems- und Steinstraße

Bei einer Besichtigung der Baustelle an der ehemaligen Synagoge wird schnell deutlich, was Sabine Revering mit dem Satz „Man wird den Schatz erst auf den zweiten Blick erkennen“ meint. Denn der Schatz, das sind in diesem Fall die Überreste des jüdischen Gebetsraumes, ist fast ausnahmslos erst auf besagten zweiten Blick zu erkennen.