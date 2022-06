Auf der Wolbecker Straße wird’s immer wieder brenzlig

Auf der Wolbecker Straße kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen. Betroffen sind oft Radfahrer, die stadteinwärts fahren. Aber auch sich entgegenkommende Pkw und Lkw entgehen des Öfteren nur knapp Kollisionen oder können nur durch Ausweichmanöver einen abgefahrenen Spiegel oder Lackschaden vermeiden. Jüngst war dieses Problem auch Thema im Planungsausschuss.

Auf den ersten 100 Metern nach der Ausfahrt aus dem „Telgter Ei“ in Richtung Wolbeck ist neben dem neuen Rad- und Fußweg auf der Westseite Parkverbot. Doch danach wird dieses aufgehoben. Die Autos, die früher mit zwei Rädern auf dem Bordstein standen, parken nun ganz auf der Straße. So bleibt für Begegnungsverkehr nicht mehr viel Platz. Oft nutzten stadteinwärts fahrende Pkw und Lkw deswegen den auf der östlichen Seite für Radfahrer vorgesehenen Angebotsstreifen. Radler sind dabei immer wieder in Gefahr.

Bürgermeister Wolfgang Pieper ist die Problematik durchaus bekannt. „Wir werden das prüfen und mit dem Straßenverkehrsamt besprechen“, sagte er. „Eine Lösung könnte sei, das Parken ganz zu verbieten. Auf der anderen Seiten bremsen die parkenden Fahrzeuge den Verkehr“, weiß er um den positiven Effekt der abgestellten Fahrzeuge. Was getan werden könne, um die Situation auf der Wolbecker Straße zu entschärfen, soll nun mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt werden.