Auf Jutesäcken mit Seegras

Mit einem bunten Programm und mit einem Blick in die Gründungsjahre feierte die Judoabteilung des TV Friesen am Freitagabend in der Mönkediek-Turnhalle ihren 50. „Geburtstag“: Im Mittelpunkt standen die vielen jungen Judosportlerinnen und -sportler. Diese legten unter den Augen vieler Eltern und Gäste das Judosportabzeichen in Bronze ab. Außerdem präsentierten die Judokas eine Katta, eine genau festgelegte Abfolge von verschiedenen Techniken. Ergänzt wurde der sportliche Teil von einem Schnupperangebot für alle interessierten Kinder und Jugendlichen.

Zum 50. Jahrestag gratulierte die Vereinsvorsitzende Gudrun Busch Abteilungsleiterin Bettina Friedrich mit einem Blumenstrauß. Glückwünsche erhielten auch die, die dazu beigetragen haben, dass es Judo in Telgte überhaupt gibt. So erinnerte Gudrun Busch an die Geburtsstunde 1972 im Telgter Hof, als drei Telgter Polizisten den Judosport in Telgte ins Leben riefen. „Wir können mit unserer Judoabteilung auf ein schönes Stück Vereinsgeschichte zurückblicken“, so Gudrun Busch. Die drei Polizisten waren Werner Gehling, Reinhard Nienaber und Heinz Klömmer. Sie sorgten bis zur kommunalen Neuordnung 1975 in Telgte für Ruhe, Ordnung und Sicherheit. 1972 kamen sie auf der Polizeistation Telgte auf die Idee, Judo in der Emsstadt anzubieten. Mit Heinz Klömmer und Reinhard Nienaber nahmen zwei Gründungsmitglieder auch an der Jubiläumsfeier teil. Sie hatten vor 50 Jahren auch das erste Judotraining in der Turnhalle an der Marienschule geleitet. Gerne erzählten Nienaber und Klömmer, wie sie die japanische Kampfsportart im TV Friesen einführten.

„Zu unserer Polizeiausbildung gehörte damals der Judosport. Weil wir erfahren hatten, dass Judo körperliche, geistige und soziale Fähigkeiten schult und diese neue bis damals völlig unbekannte Kampfsportart eine ideale Ergänzung zum sportlichen Angebot in Telgte ist, haben wir Judosport im TV Friesen auf die Beine gestellt.“ Heinz Klömmer und Reinhard Nienaber standen am Freitagabend zu Beginn der Jubiläumsfeier in der Mönkediek-Turnhalle am Mattenrand und erinnerten sich: „Vor 50 Jahren hatten wir zum Start in dieser Halle eine ,Matte“, die viergeteilt war. Vier Jutesäcke, sechs mal sechs Meter groß, waren mit Seegras gefüllt. Wir hatten diese aussortierten Matten als Spende von der Polizeischule Münster erhalten.“ Darauf trainierten sie mit 40 Schülerinnen und Schülern gleichzeitig. Dazu gehörte auch Martin Langner, einer der Mitgestalter des Judosports in der Emsstadt. „Damals hatten wir mit unserer Einladung, den Judosport mit Fairplay und gegenseitigem Respekt in einer spielerischen Art als Wettkampf näher kennenzulernen, großen Erfolg“, so Heinz Klömmer. Martin Langner blieb 43 Jahre lang als Judotrainer dem Judosport treu. Einer der den Judosport mitgeprägt hat, ist auch Hans-Peter Schenck, der von 1991 bis 2001 die Judoabteilung leitete.

Mit einem gemütlichen Teil, mit vielen Erinnerungen in Bild- und Textform, feierte die Judofamilie ihren Jubiläum, und das Team um Abteilungsleiterin und Judotrainerin Bettina Friedrich versprach, diese Sportart auch in Zukunft weiter beleben zu wollen.