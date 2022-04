Das Duo Pearlfinder ist am kommenden Mittwoch bei der Hörstunde in der Kornbrennerei zu Gast.

„Ein guter Song funktioniert mit Gesang und Gitarre.“ Ob diese alte Weisheit der Popmusik tatsächlich Gültigkeit besitzt, will am 27. April (Mittwoch) das Duo „Pearlfinder“ unter Beweis stellen und im Rahmen der Hörstunde ab 19.30 Uhr die Hallen der Kornbrennerei beschallen.

Die beiden Vollblutmusiker Harry Helmer (Gesang) und Markus Dassmann (Gitarre) sind wahrlich keine Unbekannten in der Pop- und Rockszene. Während Helmer zum Beispiel auch mit seinen Sinatra-Songs große Publikumsmengen in den Bann zog, kennt der Musikfan Dassmann unter anderem aus der Reggae- und Dubszene als Gitarrist der Band „The Senior Allstars“. Der Klang des Duos „Pearlfinder“ ist irgendwo zwischen akustisch und elektrisch zu verorten.

„Das Programm bewegt sich jenseits jeglicher Cover- und Top-40-Attitüden“, heißt es in der Ankündigung. Am besten überzeuge man sich mit eigenen Ohren, wie die beiden auf Perlensuche in der Pophistorie gehen, so die Aufforderung.

Der Eintritt ist wie immer frei. Spenden sind höchst willkommen. Die Hörstunde wird organisiert von Arnold und Marion Illhardt und findet in Kooperation mit ISG Telgte und den Kulturnomaden statt.