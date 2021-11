Auf Rückbau drängen

Die ehemalige Aral-Tankstelle an der B 51 ist vielen seit langem ein Dorn im Auge. Jetzt gibt es immer wieder Beschwerden wegen der Geschehnisse dort. Bürgermeister Wolfgang Pieper will darauf drängen, dass dieser „städtebauliche Missstand“ beseitigt wird.

Bürgermeister Wolfgang Pieper will weiter darauf drängen, dass die frühere Aral-Tankstelle zurückgebaut wird und dieser „städtebauliche Missstand“ beseitigt wird.

Die einen sagen „Schandfleck“, Wolfgang Pieper sprach von einem „städtebaulichen Missstand“ und einem nicht tragbaren „Entree“. Gemeint ist die Ruine der ehemaligen Aral-Tankstelle an der Bundesstraße 51. In der Sitzung des Planungsausschusses berichtete der Bürgermeister am Donnerstagabend, dass es immer mehr Beschwerden wegen der Geschehnisse auf dem Gelände gebe.

Der Bauzaun sei entfernt worden, ob durch Metalldiebe oder bewusst abgebaut, das wisse er nicht. Ein „Parkplatztourismus“ habe sich zu dem auf dem Tankstellengelände entwickelt. Immer wieder träfen sich dort Gruppen. Was dort genau geschähe, wisse er nicht.

In einem persönlichen Gespräch mit der Eigentümerfamilie Pröbsting habe er, so Pieper, versucht, diese davon zu überzeugen, dazu beizutragen, diesen Missstand zu beseitigen. „Es geht in dem Konflikt zwischen Aral und dem früheren Verpächter wohl darum, wer den Rückbau bezahlt.“ Die Familie Pröbsting habe zugesagt, den Druck auf den Aral-Konzern zu erhöhen.

„Wir können nicht tätig werden“, bedauerte der Bürgermeister. Die Verwaltung habe keine Handhabe, weil es sich um ein Privatgelände handele. „Wir haben diese unbefriedigende Situation aber schon viel zu lange. Wir werden weiter darauf drängen, dass dieser Missstand beseitigt wird.“