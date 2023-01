Auffahrunfall auf der B 51

Bei einem Auffahrunfall ist am Donnerstag gegen 7.40 Uhr eine Autofahrerin in Telgte verletzt worden. Ein 55-jähriger Mann aus Duisburg fuhr mit seinem Lkw auf der B 51 von Münster kommend in Richtung Telgte. Vor ihm hielt verkehrsbedingt eine 33-jährige Münsteranerin mit ihrem Auto. Der Lkw fuhr auf den Pkw auf. Dieser wurde nach vorne geschoben und stieß hier mit dem Auto eines 35-jährigen Münsteraners zusammen.

Rettungskräfte brachten die Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.