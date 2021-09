Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße zwischen Telgte und Ostbevern. In Höhe der Einmündung des Wirtschaftsweges in Richtung Westbevern stießen nach Angaben der Polizei drei Fahrzeuge zusammen. Eine Fahrzeuginsassin wurde am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt, konnte anschließend aber direkt wieder entlassen werden. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen vor Ort und unter anderem für die Absicherung zuständig.