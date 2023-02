Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen

Die Feuerwehr in Telgte ist gut aufgestellt. Das wurde auf der Versammlung der freiwilligen Einsatzkräfte deutlich. Wenngleich auch deutlich wurde, dass die Kameraden an der einen oder anderen Stelle auch ganz klar an ihre Grenzen stoßen, geht man optimistisch in das neue Jahr.

Auf der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr am Freitagabend im Feuerwehrgerätehaus Telgte Süd an der Alverskirchener Straße zog das dreiköpfige Leitungsteam mit den Stadtbrandinspektoren Lutz Mahler, Carsten Einhoff und Olaf Döring eine erfreuliche Bilanz in der Zusammenarbeit mit allen Feuerwehrgruppen. Bis weit in das vergangene Jahr hinein stand die Ausbildungsarbeit noch unter dem Eindruck der Coronapandemie. „Jetzt sind wir froh, dass wir in die vermisste praktische Ausbildung zurückgekehrt sind“, befanden die Verantwortlichen einstimmig. So fanden bis zum Jahresende bereits 21 Lehrgänge statt, die von 78 Feuerwehrkameraden besucht wurden, um so für den Schutz der Bevölkerung bestens ausgebildet zu sein.