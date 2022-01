Verwechslungsgefahr mit Euro-Münzen: Aufgepasst bei einigen Währungen

Seit einem Einkauf mit Stationen in mehreren Geschäften in Münster waren bereits einige Tage vergangen, als die Telgterin das Kleingeld in ihrem Portemonnaie ausräumte, um es in ein Sparschwein für ihre Enkelkinder zu werfen.

Dabei fielen ihr gleich zwei besondere „Zwei-Euro-Münzen“ auf. Doch beim Gang zur Bank hatten die Experten keine guten Nachrichten. Vermutlich in einem der Geschäfte hatte man der 73-Jährigen – bewusst oder unbewusst – statt Euro zwei bulgarische Lewa-Münzen untergeschoben – mit einem deutlich geringeren Wert.

Euro-Verwechslungsgefahr bei weiteren Währungen

Laut der Polizei kommt so etwas immer wieder mal vor, „wird aber so gut wie nie angezeigt“, sagt Pressesprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk. „Lediglich für die falschen Geldscheine bekommen wir entsprechende Informationen beziehungsweise Rückläufe von den Geldinstituten und leiten dann Ermittlungsverfahren ein.“ Doch es sind nicht allein bulgarische Lewa-Münzen, die zumindest beim ersten Blick schnell für Euro-Münzen gehalten werden.

Es gibt weitere Beispiele: Die türkische Lira ist so groß wie ein Zwei-Euro-Stück, sieht aber aus wie ein Euro. Die Prägung mit dem Kopf Atatürks erinnert an die Münzen aus Belgien oder Luxemburg. Allerdings ist sie aktuell nur 15 Cent wert. Der entscheidende Unterschied: Die Türkische Lira ist leichter als das Zwei-Euro-Stück. Zudem ist die Eins in der Mitte geprägt. Außerdem fehlt die Europa-Karte.

Der thailändische Baht ist so groß wie eine Zwei-Euro-Münze. Er hat einen goldenen Innenkreis und einen silbernen Außenkreis – genau wie die Zwei-Euro-Münze. Der Unterschied: Das Geldstück ist ebenfalls leichter als die Euro-Münze. Außerdem ist auf der Rückseite der Tempel „Wat Arun“ geprägt. Auf der Vorderseite prangt das Bild des inzwischen verstorbenen Königs Bhumibol.

Der brasilianische Real sieht einem Euro zum Verwechseln ähnlich. Doch statt einer Europa-Karte sieht man einen Globus. Die Experten raten daher zu erhöhter Aufmerksamkeit beim Kleingeld.