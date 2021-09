Aus einem Minus wurde am Ende ein Plus: Dank Corona-Hilfen und weiterer Einnahmen sieht der städtische Haushalt derzeit gut aus.

Ist das ein Ergebnis: Eigentlich hatten Kämmerer Stephan Herzig und seine Mannschaft im Rathaus für das Jahr 2020 mit einem Defizit von rund 3,3 Millionen Euro gerechnet. Dass es am Ende mit rund 1,5 Millionen Euro ein sattes Plus wurde, freut den Herr der Zahlen natürlich, gleichwohl trat er in der jüngsten Ratssitzung direkt auf die Euphoriebremse. „Wir sollten bei den anstehenden Haushaltsplanberatungen so diskutieren, als wenn wir das Geld nicht hätten“, warnte er.

Was sich ein wenig wie Spielverderberei anhört, hat aber Hand und Fuß, das machte der Kämmerer eindringlich deutlich. Denn für das kommende Haushaltsjahr und die folgenden seien einige Faktoren zu berücksichtigen. Dazu zählte Herzig nicht nur überplanmäßige Ausgaben im noch laufenden Jahr, die aufgrund verschiedener Einflussfaktoren notwendig geworden seien, sondern auch Nachholeffekte von Maßnahmen ab 2022, die vorher coronabedingt geschoben worden seien.

Zudem machte er deutlich, dass die höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer zu einem höheren Anteil an der Kreisumlage führten und dass bestehende Defizite bei der Jugendamtsumlage ab dem kommenden Jahr durch die Kommunen auszugleichen seien. Auch die Herausforderungen, die die Umsetzung und Finanzierung der sich über Jahre hinziehenden Großprojekte „Erweiterungen der Schulgebäude“ und „Rathaussanierung“ mit sich bringen, dürften nicht in Vergessenheit geraten.

Dass der Jahresabschluss 2020 unter Strich rund fünf Millionen Euro besser ausgefallen ist, als ursprünglich geplant, hat insbesondere mit Corona-Hilfen des Landes und der bereits zu Jahresanfang verhängten Haushaltssperre zu tun. Darüber hinaus hat die Pandemie dazu geführt, dass Maßnahmen verschoben wurden oder Betriebskosten durch die Schließung von Einrichtungen niedriger waren als kalkuliert. Einige Beispiele aus der Tabelle, die der Kämmerer den Ratsmitgliedern vorlegte.

Zwar waren die Gewerbesteuereinnahmen rund 3,7 Millionen Euro niedriger als geplant, allerdings gab es einen Gewerbesteuerausgleich des Landes, der sich auf fast 5,3 Millionen Euro belief, so dass auch die um 0,9 Mio. Euro niedriger ausgefallenen Einkommensteueranteile rechnerisch kompensiert werden konnten. 577 000 Euro hat die Stadt dadurch gespart, dass aufgrund der in 2020 verhängten Haushaltssperre Stellen in der Verwaltung nicht mehr oder nicht umgehend besetzt wurden. Zudem wurden mehr als 584 000 Euro weniger in die Instandhaltung von kommunalen Gebäuden investiert.

Bezüglich der Stellen sprach Stephan Herzig, zugleich Personalleiter der Stadt, davon, dass dringend weitere geschaffen werden müssten, da die Arbeitsbelastung in der Verwaltung, das wisse er aus diversen Gesprächen mit den Mitarbeitern, in einzelnen Bereichen immens hoch sei.

Auch bei der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude hat sich die Corona-Krise bemerkbar gemacht. Mehr als 137 000 Euro konnten unter anderem dadurch eingespart werden, dass der Energieverbrauch durch eine geringere Nutzung gesunken sei. Geringere Ausgaben bei der Schülerbeförderung sowie bei der Kultur, beides ebenfalls eine Auswirkung der Pandemie, und eine Reihe weiterer Faktoren sorgten unterm Strich dafür, dass es Einsparungen in Höhe von fast 3,5 Millionen Euro gab.

Allerdings, und da schloss sich der Kreis wieder zu den Anfangsausführungen: „Ohne die Coronahilfen des Landes hätten wir das Jahr 2020 mit einem Minus von 3,7 Millionen Euro abgeschlossen“, sagte der Kämmerer.