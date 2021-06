Aus Zweigstelle wird ein Selbstbedienungsstandort

Die Sparkasse schließt ihre Zweigstelle in Westbevern-Dorf, zumindest was den bedienten Service angeht. Künftig gibt es dort ausschließlich noch einen Selbstbedienungsstandort.

Die Sparkasse im Dorf wird ab sofort ausschließlich noch ein Selbstbedienungsstandort sein. Das kündigte das Geldinstitut am Montag an. In den vergangenen Monaten war die Zweigstelle pandemiebedingt bereits geschlossen gewesen.

Bereits vor fünf Jahren hatte es eine erste Veränderung gegeben. Seinerzeit war aus der Filiale im Dorf eine Zweigstelle geworden. Das bedingte bereits eine deutliche Reduzierung der Öffnungszeiten.

Eine Begründung für diesen weiteren Schritt liefert die Sparkasse gleich mit: „Seit einigen Jahren verzeichnen wir einen stetigen Rückgang der Besucherzahlen an unseren kleineren Standorten, die daher überwiegend ohnehin nur noch an zwei halben Tagen in der Woche geöffnet waren“, erläutert Sparkassen-Vorstandsmitglied Peter Scholz.

Zudem habe sich während der Pandemie die Nutzung von telefonischen und digitalen Serviceangeboten noch einmal deutlich verstärkt. „Schon heute findet die persönliche Betreuung zumeist in unseren nahe gelegenen Beratungscentern statt, weil wir hier unseren Kunden unser gesamtes Know-how gebündelt anbieten können“, so Scholz weiter. Damit seien künftig weiterhin die Standorte die Adressen für Beratung und Service, die auch in den zurückliegenden Monaten für den Publikumsverkehr geöffnet gewesen seien. Zudem würden ab dem 14. Juni die Öffnungszeiten der Beratungscenter wieder erweitert.

„Während Filialbesuche immer seltener werden, ist unseren Kunden vor allem die Bargeldversorgung in der Nähe wichtig. Dem tragen wir Rechnung“, unterstreicht Peter Scholz.

Für die Westbeverner ist das Beratungscenter in Telgte am Baßfeld zuständig.